s istVor allem Limousinen, aber auch manche Kompakte haben es hierzulande schwer, sich gegen die Softroader zu behaupten. Das zwingt einige Hersteller zu radikalen Schritten. So setzt etwa Ford in den USA seit 2019 fast ausschließlich auf SUVs. Eine ähnliche Maßnahme ergreift Lexus bald in Europa.Modellen mit schwachen Verkaufszahlen wird dagegen der Stecker gezogen.Bis Mitte 2021 sollen für Interessenten aber noch Fahrzeuge bereit stehen. Weiterhin im Programm bleibt dagegen