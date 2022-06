Wer auf der Suche nach Werkzeug, Autozubehör oder Autopflegemitteln ist, für den könnte sich ab Donnerstag (23. Juni) ein Blick zum Discounter Lidl lohnen. Dort gibt es unter anderem Autopflegemittel von Nigrin zu Schnäppchenpreisen. AUTO BILD hat für Sie einen Blick in den Prospekt geworfen!

Wer auf der Suche nach mobilen und kompakten Kompressoren ist, der könnte bei Lidl fündig werden. Ab Donnerstag hat der Discounter den Auto-Mini-Kompressor der Hausmarke Ultimate Speed für 14,99 Euro im Angebot. Laut Lidl ist der Kompressor mit einem 12-Volt-Anschluss zu betreiben – ideal also für die Anwendung direkt am Auto. An die 12-Volt-Dose angeschlossen, liefert der Kompressor bis zu zehn Bar Betriebsdruck.