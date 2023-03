Händler seien mit Kunden in Kontakt, um eine Alternative zu finden oder ein "attraktives Angebot" zu unterbreiten. Wie das aussieht, verrät der Hersteller nicht. AUTO BILD erfuhr: 1000 Euro will Kia als Entschädigung zahlen, 1000 Euro der Händler. Der Rest: Pech. Pech hatte auch Jens Janke. Der Kia-Kunde hatte seinen Ceed SW 1.6 CRDi am 5. Oktober 2021 in Aachen bestellt. "Seitdem warte ich auf ein Lebenszeichen, das eine Lieferung verspricht." Die Antwort der Kia-Kundenbetreuung auf seinen Brief nennt er "unwissend und arrogant“". Der Wortlaut der Nachricht ist nahezu identisch mit der an seinen Leidensgenossen Zangemeister in Bayern: "keine verlässlichen Informationen", "Lieferzeiten von zwölf Monaten oder mehr", "wir sind unter den aktuell herrschenden Bedingungen bemüht".