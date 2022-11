Doch in den letzten Jahren hat ein Wechsel stattge­funden. Mit ausgefeilten Leasing ­modellen lässt sich die Strafsteuer umschiffen – und plötzlich steht der Ford Kuga ganz oben auf der Liste der meisten Zulassungen. Der ohnehin guten Übersicht stellen sich in Dänemark auch keine Berge in den Weg. Die höchs­te Erhebung ist der Yding Skovhoj mit 172,54 Metern. So was würde in den Karten der alpinen Länder nicht mal erwähnt werden. Aber Dänen lieben es ohnehin eher, an der Wasserkante zu stehen und aufs Meer zu schauen. Darüber ist es nur ein Steinwurf nach ...