Mercedes-AMG den GT 63 S E Performance. Macht aber nichts, denn viel wichtiger als das Kürzel sind natürlich die Leistungsdaten und da trumpft der GT richtig auf. Die Systemleistung beträgt brutale 843 PS und bis zu 1470 Nm Systemdrehmoment. Damit ist der GT 63 S E Performance nicht nur der erste Performance-Hybrid von stärkste Serienmodell aller Zeiten. Zumindest bis der Hypersportwagen AMG One ausgeliefert wird! Im Vorfeld der IAA Mobility in München (7 bis 12. September 2021) hatden GT 4-Türer Plug-in-Hybrid enthüllt. Wider Erwarten trägt das neue Topmodell nicht den Namen GT 73 e, sondern bekommt die Bezeichnung. Macht aber nichts, denn viel wichtiger als das Kürzel sind natürlich die Leistungsdaten und da trumpft der GT richtig auf. Diebeträgt brutale. Damit ist der GT 63 S E Performance nicht nur der erste Performance-Hybrid von Mercedes-AMG , sondern auch dasaller Zeiten. Zumindest bis derausgeliefert wird!

Elektromotor auf der Hinterachse



Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, dem Antrieb. Der bekannte Vierliter-V8-Biturbo mit 639 PS und 900 Nm maximalem Drehmoment bleibt unangetastet. Im neuen Topmodell, das ganz offensichtlich den GT 63 S 4Matic+ ersetzt (zwar sagt Mercedes-AMG hierzu offiziell noch nichts, doch ist die reine Verbrenner-Version des GT 63 S nicht mehr im Konfigurator zu finden), wird der 150 kW (204 PS) starken Elektromotor unterstützt. In Summe ergibt sich so eine Systemleistung von 843 PS und bis zu 1470 Nm Systemdrehmoment (je nach Gangkombination). Der Elektromotor und die selbstentwickelte Lithium-Ionen-Batterie wurde in enger Zusammenarbeit mit dem F1-Team entwickelt, wiegt nur 89 Kilogramm und bietet 70 kW Dauerleistung. Für bis zu zehn Sekunden, beispielsweise beim Beschleunigen oder Überholen, steht die Maximalleistung von 150 kW zur Verfügung. Starten wir direkt mit dem Highlight des neuen, dem Antrieb. Der bekanntemitbleibt unangetastet. Im neuen Topmodell, das ganz offensichtlich den GT 63 S 4Matic+ ersetzt (zwar sagt Mercedes-AMG hierzu offiziell noch nichts, doch ist die reine Verbrenner-Version des GT 63 S nicht mehr im Konfigurator zu finden), wird der V8 von einem maximalunterstützt. In Summe ergibt sich so eine. Der Elektromotor und die selbstentwickelte AMG High Performance Batterie (HPB) sind dabei zusammen mit dem elektronisch gesteuerten Hinterachs-Sperrdifferenzial in einer sogenannten Electric Drive Unit an der Hinterachse positioniert. Diewurde in enger Zusammenarbeit mit dem F1-Team entwickelt, wiegt nurund bietet 70 kW Dauerleistung. Für bis zu zehn Sekunden, beispielsweise beim Beschleunigen oder Überholen, steht die Maximalleistung von 150 kW zur Verfügung.

Zoom Der bekannte Vierliter-V8-Biturbo leistet weiterhin 639 PS und wird von einem Elektromotor unterstützt.





Die Kapazität der HPB beträgt 6,1 kWh, womit der GT 63 S E Performance im neuen "Electric"-Modus maximal zwölf Kilometer rein elektrisch fahren können soll. Damit ist die elektrische Reichweite sehr überschaubar, schließlich schaffen die meisten Plug-in-Hybride inzwischen realistische 40 bis 60 Kilometer. Doch seien wir mal ehrlich, bei einem AMG mit über 800 PS geht es in erster Linie um Leistung und die Performance und hier überzeugt das neue GT-Topmodell – zumindest auf dem Papier. Auch wenn Mercedes noch keine offiziellen Gewichtsangaben parat hat, dürfte das Leergewicht bei etwa 2,5 Tonnen liegen. Trotzdem beschleunigt der GT 63 S E Performance dank Elektro-Boost in rekordverdächtigen 2,9 Sekunden auf 100 km/h – immerhin drei Zehntel schneller als der GT 63 S. 200 km/h sollen nach weniger als zehn Sekunden anliegen und den Topspeed gibt Mercedes-AMG mit 316 km/h (GT 63 S: 315 km/h) an.

Doch der 843 PS starke GT 63 S E Performance soll auch anders können: Insgesamt stehen nicht weniger als sieben Fahrmodi ("Comfort", "Sport", "Sport+", "Race", "Glätte", "Individual" und "Electric") zur Verfügung. Im neuen "Electric"-Modus soll der GT ausschließlich und bis maximal 130 km/h elektrisch fahren. Bei entladener Batterie oder wenn mehr Leistung abgerufen wird, wechselt er automatisch in den "Comfort"-Modus. Auch in "Comfort" startet der AMG zumeist elektrisch und somit lautlos. Doch das stimmt nur bedingt, denn im Innenraum soll ein "(...) AMG typischer Start-Up-Sound (...) ertönen. Eins war den Affalterbacher-Ingenieuren nämlich besonders wichtig: Auch der Performance-Hybrid soll akustisch klar als AMG zu erkennen sein. Ob das Vorhaben geklappt hat, klärt spätestens der AUTO BILD Fahrbericht.

Das steckt hinter dem Label "E Performance"



Plug-in-Hybrid 843 PS leistet, ist hier vor allem die Rede vom neuen Bei der Entwicklung von elektrifizierten Antrieben für Sportmodelle setzt AMG ab sofort noch stärker auf die Zusammenarbeit mit dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Neben dem GT 63 E Performance, der alsleistet, ist hier vor allem die Rede vom neuen Hypersportwagen AMG One , der echte Formel-1-Technik auf die Straße bringen soll. Nach mehreren Verzögerungen sollen die ersten Kundenfahrzeuge noch 2021 ausgeliefert werden.

Mit dem über 1000 PS starken One soll laut Mercedes-AMG die Performance-orientierte Elektrifizierung eingeleitet werden. Das passiert ab sofort unter dem Label "E Performance". Das Ziel: eine leistungsstarke und effiziente Hybridisierung für die zukünftigen Straßenmodelle voranzutreiben. Erste Beispiele der Zusammenarbeit sind der elektrische Abgasturbolader und die Zelltechnologie der Hochleistungs-Batterien. Beides Technologien, die schon bald in AMG-Serienmodellen zu finden sein werden.

Zoom Die Ladeklappe ist in der Heckschürze positioniert und nicht zu übersehen.





Marginale optische Veränderungen

Optik des Topmodells nur sehr behutsam verändert. Selbst Profis müssen an der Front zwei Mal hinsehen, um die minimal größeren äußeren Lufteinlässe mit den vertikalen statt horizontalen Streben zu erkennen. Die Ladeklappe rechts in der Heckschürze. Auf dem roten Präsentationsfahrzeug kaum zu erkennen: Die jetzt rot hinterlegte Modellbezeichnung. Während sich unter dem Blech einiges getan hat, wurde dieverändert. Selbst Profis müssen an der Front zwei Mal hinsehen, um die minimal größeren äußeren Lufteinlässe mit den vertikalen statt horizontalen Streben zu erkennen. Die Scheinwerfer mit der von der Modellpflege bekannten Lichtsignatur und der charakteristische Panamericana-Kühlergrill sind altbekannt. Etwas auffälliger als die minimalen Unterschiede an der Front sind die neuen E Performance-Zusätze unterhalb der V8 Biturbo-Schriftzüge an den Kotflügeln. Das deutlichste Unterscheidungsmerkmal ist jedoch die nicht zu übersehene. Auf dem roten Präsentationsfahrzeug kaum zu erkennen: Die jetzt

Neue 20-/21-Zoll-Felgen für den GT 63 S E Performance

Wo wir schon beim Thema Farben sind, Mercedes-AMG bietet für das neue Topmodell zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten an: Neben vier Mattlacken stehen auch sieben spezielle Individual-Lackierungen, sowie neu designte 20-/21-Zoll-Radsätze und das AMG Night Paket II zur Wahl. Serienmäßig an Bord sind die Keramikbremse mit 420 Millimeter großen Scheiben an der Vorderachse und spezielle Hybridanzeigen für das MBUX. Naturgemäß bekommt der GT 63 S E Performance alle Update der Modellpflege wie beispielsweise das AMG Ride Control+ Fahrwerk und das bekannte AMG Performance Lenkrad.

Zoom Keine Überraschungen im Innenraum: Das Highlight ist das neue AMG Performance Lenkrad.







Rekuperation am Lenkrad

Im Interieur gibt es keine Überraschungen. Die größte Neuerung ist das seit der Modellpflege auch aus GT 43 und GT 53 bekannte AMG Performance Lenkrad, das im GT 63 S E Performance jedoch über die Besonderheit verfügt die unterschiedlichen Rekuperationsstufen direkt am Lenkrad auszuwählen. Dabei hat der Fahrer die Möglichkeit zwischen vier Stufen von 0 bis 3 zu wählen, wobei in Stufe 3 sogar das sogenannte One Pedal Driving, also das Fahren ohne den Einsatz des Bremspedals, möglich sein soll. Abgesehen davon bietet Mercedes-AMG den Kunden auch im Innenraum die Möglichkeit der Individualisierung – so steht eine große Farbauswahl für die Lederausstattung bereit.

Zoom Die 2017 gezeigte Studie AMG GT Concept sah bereits einen Plug-in-Hybridantrieb mit 800 PS vor.



GT 63 S E Performance könnte um die 200.000 Euro kosten