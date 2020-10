30 PS, 800 Nm Drehmoment und ein mehr als brutaler Auftritt:– und das mittlerweile sechste Fahrzeug der schwarzen Serie aus Affalterbach. Auf dem 29. Aachener Kolloquium hat Mercedes jetzt die Technik hinter dem Supersportler vorgestellt. Nebenund einemhat AMG viel Entwicklungsarbeit in die Aerodynamik gesteckt. Alles unter dem Leitspruch: Wer Erfolg auf der Rennstrecke haben will, muss auch effizient sein!

Die große Luftöffnung vor dem Motor garantiert die Luftzufuhr für die Turbolader.

Starten wir also mit dem offensichtlichsten, dem Motor. Hier bedient sich Mercedes-AMG beim altbewährten Vierliter-V8-Biturbo . ImDas ändert sich mit dem Black Series, denn hier kitzeln die Ingenieure 730 PS aus den acht Zylindern.Anstelle einer klassischen "Crossplane"-Welle mit einer Hubzapfenverschiebung von 90 Grad kommt nun eine "Flatplane"-Kurbelwelle mit einer Verschiebung von 180 Grad zum Einsatz.Die Welle braucht durch ihre Auslegung wenige bis keine Ausgleichsgewichte, was sie leichter macht. Das verbessert das Ansprechverhalten. Zwar wurde die Maximaldrehzahl auf 7200 Umdrehungen pro Minute heruntergesetzt, dafür sind die einzelnen Zylinder bei hohen Drehzahlen mit mehr Gemisch gefüllt. Mercedes hat also nicht nur am Motormanagement geschraubt, sondern den Motor von Grund auf überarbeitet.