Seitauf den Markt gekommen war, hat Daimler eine riesige Zahl neuer Baureihen eingeführt. Von der A-Klasse bis zur GLS-Klasse ergänzen unzählige neue Modelle den damaligen Markenkern aus C-, E -, S - und SL-Klasse . Klar, dass sich auch beim ehemaligen "Einstiegs"-Mercedes so einiges getan hat. Wie viel, das macht unser direkterüberdeutlich.

Der designo-grüne W 202 ist einaus der Mercedes-Klassik-Sammlung. Schnörkellose Linien treffen auf eine klassische Limousinen-Form. Das klare Musterwird in der Seitenansicht mehr als deutlich. Die Silhouette lässt auch zwei weitere C-Klasse-Merkmale erkennen: Dasund den. Ersteres meint die beiden in die Türen integrierten Seitenfenster. Die C-Säule ist im Gegensatz etwa zum Audi A4 B5 fensterlos. Der Einstiegspunkt beschreibt den Knickpunkt der oberen hinteren Türkante. Er sitzt stets etwa zehn Zentimeter vor dem hinteren Fenstersteg. Am Heck des W 202 fällt dassamt klarer Trennung von der Fahrgastzelle auf. Geriffelte Leuchten, Plakettengrill und Haubenstern hatten dagegen auch andere zeitgenössische Mercedes.