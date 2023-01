Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll der Namenszusatz "EQ" ab 2024 wieder verschwinden. Aus dem EQE würde dann die E-Klasse , der EQS könnte als S-Klasse firmieren, das SUV EQB – wie sein Verbrenner-Bruder – als GLB . Damit würde Mercedes wieder etwas mehr Ordnung in das mittlerweile verwirrende Modellportfolio bringen.

Macht Mercedes aus dem EQE 300 einen E 300 e?

Von der Hybridtechnik will sich Mercedes aber zukünftig ebenfalls verabschieden. Gut möglich also, dass das "e" zukünftig die Stromer zu erkennen gibt: Aus einem EQE 300 könnte also ein E 300 e werden.