Mercedes EQ-Modelle: Alle Mercedes-Stromer im Überblick

nde 2016 hat Mercedes seine neue Sub-Marke EQ vorgestellt, unter der zukünftig alle Elektro-Modelle und -Services gebündelt werden sollen. Zur Electric-Intelligence – dafür steht EQ – zählen also vor allem die neuen Batterie-Autos wie das Mittelklasse-SUV EQC, aber auch die Plug-in-Hybride, die zur Zeit in C-, E- und S-Klasse erhältlich sind und bald auch für GLC und GLE zur Verfügung stehen sollen.