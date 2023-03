Bereits im letzten Jahr hat Mercedes sein Kompakt-SUV GLC – eines der erfolgreichsten Modelle der Marke – neu aufgelegt. Für 2023 steht die zweite Generation seines Coupé-Bruders an. Noch ist der Schwabe nur in Tarnung zu sehen, der AUTO BILD-Zeichner hat einmal digital die Folie entfernt und zeigt, wie dasaussehen könnte.

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

Zugegeben, die Optik dürfte sich im Wesentlichen an der bereits bekanntendes GLC orientieren, die interessantesten Bereiche sind die coupéhafte Dachlinie und die Heckpartie. Das Dach fällt flach ab und mündet in einer hohen Heckklappe, die Rückleuchten dürften aus dem GLC übernommen werden.

Bis zu 381 PS sind im neuen GLC Coupé möglich