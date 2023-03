In puncto Optik lehnt sich das Coupé im Wesentlichen am bereits bekannten GLC SUV an; die interessantesten Bereiche sind die coupéhafte Dachlinie und die Heckpartie. Das Dach fällt flach ab und mündet in einer hohen Heckklappe, ein markanter Heckbürzel unterstreicht die sportlichen Ambitionen des GLC Coupé.