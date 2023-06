In puncto Optik lehnt sich das Coupé im Wesentlichen am bereits bekannten GLC SUV an; die interessantesten Bereiche sind die coupéhafte Dachlinie und die Heckpartie. Das Dach fällt flach ab und mündet in einer hohen Heckklappe, ein markanter Heckbürzel unterstreicht die sportlichen Ambitionen des GLC Coupé.

Die Rückleuchten werden – zumindest in ihrer Form – vom SUV-Bruder übernommen, erhalten aber eine neue Leuchtengrafik mit einer geschwungenen LED-Leiste. Die Heckklappe integriert sich etwas besser in das Design der Heckpartie: Sie wird nach unten hin etwas schmaler, der Mercedes-Stern wandert weiter nach unten.

Abmessungen im Überblick:

Auch im Innenraum geht's – wer hätte es gedacht – ähnlich zu wie im. Die serienmäßige "Avantgarde"-Linie versprüht sportliches Flair, Zierelemente in Metall-Wabenstruktur erinnern etwas an Carbon. Auch die Display-Landschaft mit dem 12,3-Zoll-Digitalcockpit und dem zum Fahrer geneigten 11,9-Zoll-Infotainment-Bildschirm ist so nichts Neues, gibt's schon in der C-Klasse

Interessanter wird es in Reihe zwei, in der es – trotz der coupéhaft abfallenden Dachlinie – erstaunlich geräumig zugeht. Selbst mit 1,90 Meter Körpergröße stößt man zu keinem Zeitpunkt gegen den Dachhimmel, und auch die Beinfreiheit passt. Für ein etwas offeneres Raumgefühl und bessere Lichtdurchflutung gibt's im GLC Coupé ein größeres Schiebedach, das – verglichen mit dem SUV – sechs Zentimeter länger ist.

Der 300er macht im ersten Test einen guten Eindruck. Mit 258 PS und 400 Nm fühlt sich der GLC nie untermotorisiert an. Bei hohen Drehzahlen fängt der Vierzylinder aber etwas an zu dröhnen. Trotz der sportlich eleganten Optik ist das Coupé eben kein Sport-SUV. Das muss es aber auch nicht sein, denn zügiges Reisen liegt dem GLC Coupé viel mehr. Dabei besonders auffällig: Im Innenraum ist es angenehm ruhig (sofern der Vierzylinder nicht ausgedreht wird). In die Geräuschreduzierung ist seitens Mercedes viel Detailarbeit geflossen, und das merkt man.

Hinterachslenkung gegen Aufpreis



Wie gut ist der Plug-in-Hybrid?



Ob sich der Plug-in-Hybrid da besser schlägt? Da hilft nur eins: testen! Zur Verfügung stand der GLC 400 e, der den Zweiliter-Vierzylinder (in dieser Version 252 PS) mit einem 136 PS starken Elektromotor kombiniert. Macht in Summe 381 PS und 650 Nm Systemdrehmoment. Mit einem Basispreis von 79.611 Euro kostet er aber noch mal knapp 7000 Euro mehr als der 300er und ist die teuerste Variante des GLC Coupé.

Challenge accepted! Im Elektromodus fällt noch mal mehr auf, wie leise es im Innenraum des GLC ist. So fahre ich Kilometer für Kilometer über Passstraßen, durch kleine Orte und am Ende noch eine längere Autobahnstrecke. Die Reichweite schwindet langsam, sehr langsam. Durch Rekuperation auf Bergab-Etappen gewinne ich zwischenzeitlich sogar Reichweite hinzu.

Über 130 Kilometer elektrische Reichweite



Nach 121 Kilometern komme ich am Flughafen Innsbruck an – ohne dass der Vierzylinder auch nur ein einziges Mal angesprungen ist. Challenge bestanden! Am Ende habe ich sogar noch 19 Kilometer Restreichweite, was bedeutet, dass ich die Werksangabe sogar übertroffen habe. Das spiegelt sich auch im berechneten Verbrauch wider: 16,3 kWh stehen im 12,3 Zoll großen Digitaldisplay. Mercedes gibt 20,4 kWh auf 100 Kilometer an.