Mercedes-Maybach und versucht mit dem Concept EQS auf der SUV kündigen die Schwaben nicht nur ein neues Fahrzeug an, sondern setzen erstmals in ihrer Geschichte auf einen vollelektrischen Antrieb. Trotz neuer Plattform und dem Wegfall des Verbrennungsmotors setzt die Luxusschmiede auf Gewohntes und verpasst der obligatorische Zweifarblackierung. Was bedeutet Luxus im Zeitalter von Elektromobilität? Diese Frage stellt sich auchund versucht mit demauf der IAA in München (7. bis 12. September 2021) einige Antworten zu liefern. Mit demkündigen die Schwaben nicht nur ein neues Fahrzeug an, sondern setzen erstmals in ihrer Geschichte auf einen. Trotz neuer Plattform und dem Wegfall des Verbrennungsmotors setzt die Luxusschmiede auf Gewohntes und verpasst der Studie die

Kernmärkte wie China, Russland und die USA scheint dieser Schritt aber nachvollziehbar. Im Gegensatz zu Europa ist hier auch der bisherige GLS, das S-Klasse SUV, deutlich häufiger im Straßenbild zu sehen. Dass Mercedes die Luxusinterpretation der elektrischen S-Klasse als SUV ausführt überrascht. Mit Blick auf diescheint dieser Schritt aber nachvollziehbar. Im Gegensatz zu Europa ist hier auch der bisherige GLS, das S-Klasse SUV, deutlich häufiger im Straßenbild zu sehen.

Concept EQS im ersten IAA-Check

Zoom Maybach-Logo an der C-Säule und durchgängiges Leuchtenband am Heck: Das SUV fährt auf.



Ausblick auf einen elektrischen GLS. Im ersten Check wirkt der Maybach imposant und kann mit ein paar Details aufwarten. Die Schweinwerfer werden von kleinen Maybach-Symbolen eingefasst, die B-Säule ist im Bereich der Fenster ebenfalls mit Markenlogos übersäht. Ab 2023 plant Mercedes das Luxus-Modell in seine Produktion ein, das gewöhnliche EQ-Modell soll dagegen bereits 2022 erhältlich sein.

Mit dem Concept EQS zeigt Mercedes nicht nur den ersten elektrischen Maybach , das Modell gibt auch einen. Im ersten Check wirkt der Maybach imposant und kann mit ein paar Details aufwarten. Die Schweinwerfer werden voneingefasst, die B-Säule ist im Bereich der Fenster ebenfalls mit Markenlogos übersäht. Abplant Mercedes dasin seine Produktion ein, dassoll dagegen bereitserhältlich sein.

EQS-SUV gibt Ausblick auf das Serienmodell

Zoom Die B-Säule aus poliertem Metall ist mit unzähligen Maybach-Logos übersäht.





Mit technischen Daten hält sich die Luxussparte von Mercedes bei ihrem Conceptcar noch bedeckt. Das SUV soll mehr einen Ausblick auf das Design und die Möglichkeiten der Innenraumgestaltung geben. An der Front findet sich daher ein mächtiger Maybach-Grill mit vertikalen Chromstreben. Er ist vollständig geschlossen und verbessert so die Aerodynamik des Luxusmodells. Der Grill läuft in Mercedes-EQ-Manier zu den Scheinwerfern hin aus und integriert diese somit in die Frontpartie. Die Schürze trägt zwei Lufteinlässe, welche mit Chrom verziert und über eine Leiste miteinander verbunden sind. Auf der Haube thront der Mercedes-Stern, welcher zusammen mit einer Chromspange das Fahrzeug in der Mitte teilt.

mächtigen 24-Zoll-Felgen hervor. Sie wirken beinahe wie aus einem Guss und verleihen dem ohnehin schon großen SUV zusätzliche Präsenz. Die Türgriffe sind wie beim EQS versenkbar und sollen sich beim Maybach-SUV selbstständige ausfahren, sobald sich die Passagiere nähern. Kommen die Insassen dem Fahrzeug noch näher, soll sich sogar die Fahrertüre von selbst öffnen können. Die C-Säule trägt selbstverständlich das Maybach-Logo. Die Heckpartie zieht bewusste Parallelen zu bisherigen durchgezogene Leuchtenband trug bereits der EQC und findet sich seither bei allen akkubetriebenen Sternen wieder. Auch der Maybach EQS trägt es und wertet es durch eine Chromspange sogar auf. Die Leuchtengrafik ist für das Luxusmodell spezifisch. In der Seitenansicht stechen vor allem diehervor. Sie wirken beinahe wie aus einem Guss und verleihen dem ohnehin schon großen SUV zusätzliche Präsenz. Diesind wie beim EQSund sollen sich beim Maybach-SUV selbstständige ausfahren, sobald sich die Passagiere nähern. Kommen die Insassen dem Fahrzeug noch näher, soll sich sogar die Fahrertüre von selbst öffnen können. Dieträgt selbstverständlich das. Die Heckpartie zieht bewusste Parallelen zu bisherigen Elektro-SUV von Mercedes. Dastrug bereits der EQC und findet sich seither bei allen akkubetriebenen Sternen wieder. Auch der Maybach EQS trägt es und wertet es durch eine Chromspange sogar auf. Die Leuchtengrafik ist für das Luxusmodell spezifisch.

Innenraum in Anlehnung an S-Klasse und EQS

Zoom Die Verwandschaft zu EQS und S-Klasse ist sofort erkennbar, der Maybach glänzt aber mit noch mehr Luxus.





Innenraum gibt es aktuell noch nicht, virtuell macht der Luxus-Stern aber einiges her. MBUX-Hyperscreen aus dem normalen EQS findet sich auch im SUV wieder und im Fond werden die Passagiere mit Einzelsitzen und dem Chauffeur-Paket nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Durch die Ausführung als SUV soll eine höhere Sitzhöhe möglich sein, was eine größere Wadenauflage für die Fondsitze und damit mehr Sitzkomfort bedeuten würde. Die Mittelkonsole läuft von vorne bis hinten in einem Stück durch und erhält serienmäßig eine kleine Vase. Sie soll dazu einladen, das Concept EQS mit Blumen zu schmücken. Da laut Mercedes die Käuferklientel für derartige Fahrzeuge immer jünger wird, soll das Fahrzeug neben dem Hyperscreen auch im Fond voll vernetzt sein. Daher findet sich zwischen den Sitzen auch eine digitale Bedieninsel. Einen realengibt es aktuell noch nicht,macht der Luxus-Stern aber einiges her. Mercedes-Maybach möchte hier wohl alle Register ziehen, die aktuell verfügbar sind. Der 1,41 m breiteaus dem normalen EQS findet sich auch im SUV wieder und imwerden die Passagiere mitnach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Durch die Ausführung als SUV soll eine höhere Sitzhöhe möglich sein, was eine größere Wadenauflage für die Fondsitze und damit mehr Sitzkomfort bedeuten würde. Die Mittelkonsole läuft von vorne bis hinten in einem Stück durch und erhält serienmäßig eine kleine. Sie soll dazu einladen, das Concept EQS mit Blumen zu schmücken. Da laut Mercedes die Käuferklientel für derartige Fahrzeuge immer jünger wird, soll das Fahrzeug neben dem Hyperscreen auch imsein. Daher findet sich zwischen den Sitzen auch eine digitale Bedieninsel.

Elektro-Maybach könnte EQS-Antrieb erhalten

Zoom Das Concept EQS baut auf der modularen E-Plattform für die Ober- und Luxusklasse auf. Daten gibt es noch nicht.