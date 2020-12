erade erst hat Mercedes die nagelneue S-Klasse vorgestellt. Die siebte Generation mit dem internen Baucode W 223 ist bis unter das Dach vollgestopft mit Technik-Highlights wie Hinterachslenkung, der zweiten Generation von MBUX inklusive 12,8-Zoll-Touchscreen, Digital-Light-Scheinwerfer und, und, und. Doch was, wenn sie eher so der Oldschool-Typ sind aber trotzdem nicht auf das Gefühl eines Neuwagens verzichten wollen? Keine Sorge,im Angebot!

Jetzt wird die S-Klasse in der"Diamantweiß Metallic (799 U)" mit Leder Nappa in "Semianilinbraun" verkauft. Bei dem S 500 handelt es sich um ein Faceliftmodell (ab Frühjahr 2009). Erst ab dem Baujahr 2011 wurde der 5,5-Liter-V8-Sauger ( M 273) mit 388 PS und 530 Nm gegen den modernerenmaximalem Drehmoment getauscht. Im Zuge dessen wurde zudem die 7G-Tronic durch die 7G-Tronic Plus ersetzt.

Volle Hütte: Der S 500 L lockt mit Fond-Entertainment, Kühlfach, Sitzbelüftung und mehr. ©Mechatronik GmbH

Neben dem Neuwagenzustand und der seltenen Farbkombination spricht aber auch d. 2011 hat der Erstbesitzer keine Kosten gespart und sich neben der Langversion noch einige Extras gegönnt. So sind unter anderem an Bord: Rückfahrkamera, Distronic Plus, Memory im Fond, elektrische Sonnenrollos, Kühlfach, Sitzklimatisierung vorne und hinten, Panoramadach, Wärmeverglasung, AMG-Sportpaket, Softclose, Fond-Entertainment und vieles mehr. So dürftegelegen haben.