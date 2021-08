Der MG ZS EV sieht aus wie eine Mischung aus VW Tiguan und Mazda CX-3. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Der MG ZS EV ist ein kompaktes Elektro-SUV mitIm Kofferraum finden maximalPlatz. Angetrieben wird er von einem permanent erregten Synchronmotor mitder das SUVbeschleunigt. Maximal sindmöglich. Dieist im Optimalfall in 40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen und reicht fürwas in dieser Klasse bestenfalls Mittelmaß ist. Für die Stadt reicht das aber allemal. Dielässt aufhorchen, denn schon in der gut bestückten Basis sind Nettigkeiten wie Spurhalteassistent und ein adaptiver Tempomat an Bord. Die höhere Ausstattungslinie "Luxury" bietet Sitzheizung, Navi, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera und mehr.