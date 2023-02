Mit dem MG4 Electric hat die chinesische Marke einen direkten Konkurrenten des VW ID.3 auf die Straße gebracht. Doch ein großer Vorteil hebt den MG4 vom VW ab: der Preis. Der ID.3 kostet in der Basis 43.995 Euro, der MG nur 29.313 Euro! In der Standardausführung ist der MG4 mit einer 51-kWh-Batterie ausgestattet und soll so eine Reichweite von 350 Kilometern schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. Dank eines attraktiven Leasing-Deals wird der MG4 für Privatkunden zurzeit noch mal deutlich günstiger!