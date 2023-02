Sie möchten Cabrio fahren, den Wind in den Haaren spüren, aber dabei lokal emissionsfrei unterwegs sein? Nach dem ersten Tesla Roadster , dem offenen Fiat 500e und dem Oben-ohne- Smart EQ bietet Mini jetzt den Cooper SE mit Stoffverdeck an. Im April 2023 wird der in einer Kleinserie von 999 Exemplaren auf den Markt kommen.