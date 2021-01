D

er Blackout kommt kurz vor der Dunkelheit. Erst flackert das Zentraldisplay in der Mini-Mitte, dann fällt es ganz aus. Ich komme mir vor wie Jim Lovell an Bord von Apollo 13. "Houston, wir haben ein Problem." Klopf, klopf! Haaaalloo, jemand zu Hause? Alles schwarz, Sendeschluss, Shutdown. Motor aus, Motor an. Keine Musik, kein Navi , keine Lösung – und noch 250 Kilometer bis Berlin. Immerhin, fahren geht noch. Aber dann: Zum Frühstück ist die Batterie leergesaugt. Da hatte der Mini wohl einen ordentlichen Zug am Leibe. Mein Chef gibt mir Starthilfe, dann geht's zu BMW. Die spielen über Nacht eine komplett neue Software auf. Plötzlich geht alles wieder. War was? So ein Absturz kommt in den besten Computerkreisen vor. Zwar nicht bei 150 auf der Autobahn , aber ... egal, abgehakt. Im Übrigen bin ich ja dankbar für diese Episode, schließlich sind noch so viele Zeilen zu schreiben. Und viel mehr Ärger hat er nicht gemacht, unser grüner Landmann. Er war der Angestellte, den sich jeder Chef wünscht. Nie krank, immer hilfsbereit. Dazu ein gewinnender Charakter, der für die gute Laune in der Truppe zuständig ist.