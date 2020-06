Mini Countryman, Peugeot 2008, Suzuki SX4 S-Cross: SUVs im Test

Platz 1 mit 518 von 800 Punkten: Mini Cooper Countryman. Präzises Fahrverhalten, unerwartet groß, gut verarbeitet. Aber der Preis.

Platz 2 mit 509 von 800 Punkten: Peugeot 2008 PureTech 130 Allure. Viel Komfort zum fairen Kurs. Schwächen bei Bedienung, Platz und Antrieb. Viel Komfort zum fairen Kurs. Schwächen bei Bedienung, Platz und Antrieb.

Platz 3 mit 490 von 800 Punkten: Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip. Langer Name und Vollausstattung helfen am Ende nicht.

Mini Countryman, Peugeot 2008 und Suzuki SX4 S-Cross passen nicht nur Leistungen und Klassen zueinander, sie sind vor allem eines: gleich lang. 4,30 Meter zeigt das unbestechliche Maßband bei allen drei Kontrahenten. Und noch etwas eint die drei Kompakt-SUVs. In ihrer überfluteten und immer einheitlicher werdenden Klasse bieten sie alle noch einen eigenen Charakter. Sie sind die richtigen Alternativen für den kleinen Ausbruch aus der Masse. Vergleichen wir Dinge im Leben, dauert es nie lang, bis einer mahnt: bloß nicht mit zweierlei Maß messen! Darum nehmen wir es heute noch ernster als sonst. Beiundpassen nicht nur Leistungen und Klassen zueinander, sie sind vor allem eines: gleich lang.zeigt das unbestechliche Maßband bei allen drei Kontrahenten. Und noch etwas eint die drei. In ihrer überfluteten und immer einheitlicher werdenden Klasse bieten sie alle noch einen eigenen Charakter. Sie sind die richtigenfür den kleinen Ausbruch aus der Masse.

Mit nur 1,53 Metern ist der 2008 das flachste SUV

Mit nur 1,53 Metern ist der 2008 das flachste SUV

Bulliger und flacher: Gegenüber seinem Vorgänger duckt sich der 2008 seit 2019 mehr auf den Asphalt. 2008 ist der Neuling im Trio. Gegenüber seinem Vorgänger kommt der Peugeot bulliger und flacher daher. Frei nach der neuen Rezeptur: so viel schärfere Flottenverbräuche sind die Hochbeinautos für die Hersteller ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite verkaufen sie sich prächtig und spülen gutes Geld in die Kassen, auf der anderen Seite sind die großen Stirnflächen wenig effizient. Kein Wunder also, dass der neue 2008 mit 1,53 Metern der Flachmann im Vergleich ist. Drei Zentimeter höher steht der 2017 vorgestellte Mini Countryman da. Selbst mit ihrer XXL-Version zitiert die BMW-Tochter den Ur-Mini und schafft einen kaum zu schlagenden Wiedererkennungswert. Deutlich zurückhaltender tritt der Suzuki SX4 als großer S-Cross auf. Schon seit 2013 unterwegs, konnte auch die große Modellpflege 2016 nur einzelne Falten kaschieren. Mit 1,58 Metern wagt sich der japanische Alterspräsident denn auch am weitesten in die Höhe, hat zudem mit Allradantrieb noch am meisten Geländewagenallüren unterm Blech. Der erst 2019 präsentierteist der Neuling im Trio. Gegenüber seinem Vorgänger kommt der Peugeotdaher. Frei nach der neuen Rezeptur: so viel SUV wie nötig, so wenig wie möglich. Im Kampf um immersind diefür die Hersteller ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite verkaufen sie sich prächtig und spülen gutes Geld in die Kassen, auf der anderen Seite sind diewenig effizient. Kein Wunder also, dass der neue 2008 mitder Flachmann im Vergleich ist. Drei Zentimeter höher steht der 2017 vorgestellteda. Selbst mit ihrerzitiert die BMW-Tochter den Ur-Mini und schafft einen kaum zu schlagenden. Deutlich zurückhaltender tritt derals großer S-Cross auf. Schon seit 2013 unterwegs, konnte auch dienur einzelne Falten kaschieren. Mit 1,58 Metern wagt sich derdenn auch am weitesten in die Höhe, hat zudem mitnoch am meisten Geländewagenallüren unterm Blech.

Im Mini sind die Passagiere am besten untergebracht

Im Mini sind die Passagiere am besten untergebracht

Von wegen klein: Ausgerechnet der Mini zeigt sich in diesem Vergleich in Sachen Platz am großzügisten. Rückbank des Suzuki geklettert ist, den Kopf einziehen und die Knie anwinkeln muss, fragt sich jedoch: Wo hat sich der kleine Größenwahn bloß versteckt? Antwort: im Dachhimmel! In der edlen "Comfort+"-Ausstattung spendieren die Japaner eine umfangreiche Vollausstattung inklusive großem Panoramadach. Das ist ganz nett und öffnet weit, raubt aber die entscheidenden Zentimeter. Nicht viel großzügiger zeigen sich die Franzosen in Reihe zwei. Zudem wird dort der Einstieg durch die weit hinter die B-Säule ragenden Vordersitze zum komplizierten Einfädelspiel – nix für Große! Ausgerechnet der Mini zeigt sich am großzügigsten. Seine Rückbank ist langstrecken-, die Kopffreiheit – very british – sogar melonentauglich. Und über die weit öffnenden Türen gelingt anschließend auch der Brexit garantiert besser als in der Politik. Noch wohler fühlt sich hier nur der Fahrer. Gut eingepasst in strammes Gestühl mit festem Seitenhalt genießt er die mit Abstand beste Sitzposition. Wer auf diegeklettert ist, den Kopf einziehen und die Knie anwinkeln muss, fragt sich jedoch: Wo hat sich der kleine Größenwahn bloß versteckt? Antwort: im Dachhimmel! In der edlen "Comfort+"-Ausstattung spendieren die Japaner eineinklusive großem. Das ist ganz nett und öffnet weit, raubt aber die entscheidenden Zentimeter. Nicht viel großzügiger zeigen sich die. Zudem wird dort der Einstieg durch die weit hinter die B-Säule ragenden Vordersitze zum– nix für Große! Ausgerechnet derzeigt sich am. Seine Rückbank ist langstrecken-, die Kopffreiheit – very british – sogar melonentauglich. Und über diegelingt anschließend auch der Brexit garantiert besser als in der Politik. Noch wohler fühlt sich hier nur der Fahrer. Gut eingepasst in strammes Gestühl mitgenießt er die mit Abstand beste Sitzposition.

Bedienung ist verspielt, aber logisch. In der Mitte, wo früher der Tacho in Crêpe-Größe thronte, hat sich nun das im Vergleich aufmerksamste und bedienungsfreundlichste Navi angesiedelt. Kein Vergleich zum Urahn dagegen die solide Verarbeitung. Gut so, BMW! Kommen wir noch mal zum Crêpe: Zu viele davon sollte man vor einer Fahrt im Peugeot nicht gegessen haben. Zumindest wenn es das Ziel ist, später wieder aus eigener Kraft rauszukommen. Die, aber logisch. In der Mitte, wo früher der Tacho in Crêpe-Größe thronte, hat sich nun das im Vergleich aufmerksamste undangesiedelt. Kein Vergleich zum Urahn dagegen die. Gut so, BMW! Kommen wir noch mal zum Crêpe: Zu viele davon sollte man vor einer Fahrt imnicht gegessen haben. Zumindest wenn es das Ziel ist, später wieder aus eigener Kraft rauszukommen.

Der Suzuki gefällt mit dem einzigen Vierzylinder des Tests

Der Suzuki gefällt mit dem einzigen Vierzylinder des Tests

Stark und sparsam: Der Motor des SX4 beschleunigt am besten und hat den kleinsten Benzindurst. weichen Stühle. Das fühlt sich heimelig und gemütlich an. Das Resultat steht aber im Gegensatz zu allem, was wir über Seitenhalt und gute Übersicht gelernt haben. Und wenn wir schon am Meckern sind: Das mit dem Lenkrad zwischen den Beinen und dem Tacho drüber bleibt für alle Großgewachsenen, die die Geschwindigkeit lieber ablesen, als sie zu schätzen, ein Problem. Auch die Bedienung des Touch-Displays mit seinen langen Ladezeiten ist nicht ideal. Erstaunlich gut fällt dagegen die Verarbeitung aus. Vor allem im Vergleich zum Suzuki, wo sich das Oberteil des Armaturenbretts von Hand abziehen lässt. Das Navi wirkt doch etwas in die Jahre gekommen, dem Gestühl mangelt es an jeder Art von Ausformung und Seitenhalt. Schade, denn gerade beim Motor kann der SX4 punkten. Der einzige Elastizität die hohe Nase vorn. Am Ende zeigt er sich mit 6,8 Litern sogar am sparsamsten an der Zapfsäule. Dass er sich nicht weiter nach vorn spielen kann, hat er dem weichen, aber schnell überforderten Fahrwerk und den hohen Windgeräuschen zu verdanken. Man fällt tief in die. Das fühlt sich heimelig und gemütlich an. Das Resultat steht aber im Gegensatz zu allem, was wir über Seitenhalt undgelernt haben. Und wenn wir schon am Meckern sind: Das mit demzwischen den Beinen und dem Tacho drüber bleibt für alle Großgewachsenen, die die Geschwindigkeit lieber ablesen, als sie zu schätzen, ein Problem. Auch diemit seinen langen Ladezeiten ist nicht ideal. Erstaunlich gut fällt dagegen die Verarbeitung aus. Vor allem im Vergleich zum, wo sich das Oberteil des Armaturenbretts von Hand abziehen lässt. Das Navi wirkt doch etwas, dem Gestühl mangelt es an jeder Art von Ausformung und Seitenhalt. Schade, denn gerade. Der einzige Vierzylinder im Vergleich (die anderen sind Dreizylinder ) bietet die beste Laufkultur, beschleunigt am schnellsten und hat sogar bei derdie hohe Nase vorn. Am Ende zeigt er sich mitsogar am sparsamsten an der Zapfsäule. Dass er sich nicht weiter nach vorn spielen kann, hat er dem weichen, aberund den hohen Windgeräuschen zu verdanken.

Das Fazit: Sie messen 4,30 Meter, doch dann hören die Gemeinsamkeiten auf. Der Mini spielt sich mit tollen Fahreigenschaften nach vorn, ist aber teuer. Der Peugeot ist ausgeglichen und entspannt, Bedienung und Anfahrschwäche nerven. Der SX4 fällt trotz Vollausstattung und Allrad zurück. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie. Drei kompakte SUVs im Test zur Galerie

