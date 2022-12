Äpfel mit Birnen. Dieser Gedanke kommt schneller, als Zündkerzen funken, aber er ist falsch. Im Grunde ist es noch schlimmer. Wir vergleichen nicht einmal Obstsorten miteinander. Eher Gummibärchen mit Cashewkernen. So verschieden sind Toyota GR86 und Mini John Cooper Works in ihren Grundfesten nämlich.

Mini JCW und Toyota GR86 mit ähnlichen Daten



Die Sprintwertung endet unentschieden



In 6,1 Sekunden soll der Cooper auf Tempo 100 stürmen, der GR schafft das angeblich in 6,3 Sekunden. Beide sind laut Versprechen also ähnlich schnell und gleichermaßen aktiv. Akzeptiert! Zumal das auch die Messwerte bestätigen. Nach unserer Prüfung sprinten Mini und GR sogar in der gleichen Zeit auf Tempo 100. Erst bei höheren Geschwindigkeiten setzt sich der JCW durch und eilt dem Toyota voraus.