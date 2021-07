Wer oder was steckt hinter der? In den 1960er-Jahren begann alles mit einer. Bereits einige Jahre später expandierte Mitsuoka und fungierte gleichzeitig als Importeur und Händler. Der eigentliche Traum von Firmengründer Sususmu Mitsuoka war es jedoch, eigene Autos zu bauen – und das macht er seit den 90er-Jahren. In Deutschland weitestgehend unbekannt, dürften einige wenige Autofans beispielsweise schon mal etwas vom Sportwagen Mitsuoka Orochi gehört haben. Der Verkaufsschlager des japanischen Autoherstellers ist allerdings der– eine, die weltweit bereits mehr als 12.000 Mal verkauft wurde.

Die neueste Kreation ist also der Mitsuoka Buddy. Ein Offroader , dessen auffälliges Design offensichtlich anangelehnt ist. Die kantige Frontmaske mit zwei jeweils übereinander positionierten Scheinwerfern und dererinnern an den Chevrolet Blazer oder Tahoe . LED-Tagfahrleuchten in der horizontalen Strebe sorgen für einen modernen Touch. Um den Retro-Look abzurunden, wurden auch Motorhaube und Kotflügel des Toyota-Spenderfahrzeugs getauscht. Das Heck wurde ebenfalls ummodelliert, erinnert mit den vertikalen LED-Rückleuchten aber eher an modernere Cadillac als an Chevys. Die aufgesetzte Chrom-Stoßstange wirkt etwas deplatziert, und speziell im Bereich der C-Säule kann der Buddy die RAV4-Basis dann doch nicht ganz verschleiern. Abgesehen davon ist die Verwandlung des Offroaders mit den Retrofelgen und den grobstolligen Reifen sehr gelungen. Mit einerüberragt er den Toyota dabei um stolze 13 Zentimeter.