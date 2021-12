Der chinesische Autobauer Nio nimmt mit seinem neusten Modell eindeutig Tesla ins Visier. Der gerade vorgestellte ET5 ist nicht nur im gleichen Segment wie das Model 3 angesiedelt, die vollelektrische Mittelklasse-Limousine erinnert auch optisch an den Konkurrenten aus den USA.. Bei uns plant Nio zunächst im selben Jahr den Markteintritt, wann der Model 3-Gegner verfügbar sein wird, verrät Nio noch nicht.

In Kooperation mit

Das Abo-Angebot von VW Financial Services: ID.3 ab 499 Euro/Monat – mit Flatrate, kurzen Mindestlaufzeiten und monatlicher Kündbarkeit.

Bislang nennt Nio lediglich eine Antriebsvariante und die ist ziemlich potent: Zwei Motoren mit 150 kW vorn und 210 kW hinten bilden einen. Damit beschleunigt der ET5 in. Möglich wäre es aber, dass man noch eine schwächere Einstiegsversion nachschiebt. Bei den Akkus gibt es drei verschiedene Optionen. Den Einstieg bildet eine Version mit 75 kWh, die mittlere Variante fasst 100 kWh, die größte Batterie hat 150 kWh.Demnach schafft das Modell mit dem größten Akku vollgeladen über 1000 Kilometer, die mittlere Variante mit 100 kWh kommt über 700 Kilometer weit und das Einstiegsmodell bringt es auf über 550 Kilometer. Damit läge der Nio über dem Model 3, hier schafft die Basis 491 Kilometer. Dieser Wert wurde allerdings nach dem WLTP-Verfahren ermittelt, wenn der für den ET5 angewendet wird, dürfte dessen Reichweite sinken. Um wie viele Kilometer lässt sich allerdings noch nicht einschätzen.

Perspektivisch will Nio das Elektroauto auch autonom fahren lassen. Diese Funktion soll allerdings erst später schrittweise eingeführt werden und für "unterschiedliche Szenarien sowohl innerorts als auch außerorts" gelten. Das klingt nicht, als solle der ET5 künftig vollkommen autonom seine Passagiere befördern, sondern eher nach einem autonomen Assistenten für Staus, den Stadtverkehr oder zum Einparken

In Kooperation mit

Das Design des Nio ET5 scheint stark vom Tesla Model 3 inspiriert zu sein. Die Grundform, aber auch Details wie die Fensterlinie ähneln sich stark. Bei den Scheinwerfern wählt Nio allerdings eine andere Variante, hier kommen zweigeteilte Leuchten zum Einsatz. Direkt am Abschluss der Motorhaube sitzt eine extrem schmale Einheit, die zweite ist im oberen Teil der seitlichen Lufteinlässe untergebracht. Die Türgriffe des ET5 sind natürlich aerodynamisch-günstig versenkt. Am Heck mit durchgehender Rückleuchte, die bis weit in die Seite weitergeführt wird, reicht die Stoßstange etwas höher als beim Tesla.