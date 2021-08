B

is 2019 war der, was auch daran lag, dass die Konkurrenz lange Zeit nicht allzu groß war. Inzwischen stehen den Kunden aber eine Vielzahl Elektroautos zur Wahl. Die seit 2017 erhältliche zweite Generation des Leaf hat einen schweren Stand gegen die moderneren Konkurrenten wie VW ID.3 Kia e-Niro und viele mehr. Dabei ist der Leaf in der Praxis immer noch konkurrenzfähig, wie er imbewiesen hat. Bis auf die verstreute Schalterlandschaft im Cockpit und bei Vollgas scharrende Räder gab es keinen Anlass zur Kritik. Vor allem in puncto Reichweite konnte der Leaf überzeugen. Schon das. Zu haben ist derabzüglich der aktuell geltenden Prämien, doch