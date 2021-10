2017 brachte Nissan die zweite Generation des Leaf auf den Markt. Seit Anfang 2019 gibt es das E-Auto nicht nur mit der 40 kWh großen Basisbatterie, sondern auch als e+ mit einem 62 kWh großen Akku . So ausgerüstet schafft der 160 kW starke Leaf mehr als 350 Kilometer Reichweite ohne zwischendurch an die Ladesäule zu müssen . Zu diesen alltagstauglichen Werten gesellt sich noch eine faire Preisgestaltung. Denn die Japaner bieten das 110 kW starke Einstiegsmodell bereits ab 29.990 Euro an, die stärkere Version e+ mit größerer Batterie kostet mindestens 37.550 Euro. Doch es geht noch günstiger:(Stand: 10. Oktober 2021).