Was ist noch besser als ein Motor? Ganz einfach: zwei davon! Opel baut in den neuen Astra einen Benziner und eine E-Maschine ein. Soweit nichts neues, doch jetzt gibt's dem Auto mit dem Blitz nicht mehr mit "nur" noch 180 PS Systemleistung, jetzt sorgen bis zu 225 PS für Vortrieb. Die Spaßmaschine hört auf den Namen Astra GSe , was für Grand Sport Electric steht.