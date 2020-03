Das Insignia Facelift ist bereits bestellbar. Die Preise starten bei 31.790 Euro für die Limousine, den Kombi gibt es ab 32.790 Euro. Das Topmodell Insignia GSi mit 230 Nach drei Jahren Bauzeit hat Opel den aktuellen Insignia überarbeitet. Die Optik des immer noch auf einer GM-Plattform stehenden Mittelklassemodells wurde nur behutsam modernisiert. Die größten Änderungen gab's unterm Blech – und zwar bei den Assistenzsystemen und der Sicherheitsausstattung.Das Topmodellmit 230 PS kostet mindestens 49.725 Euro.

Neue LED-Scheinwerfer im Corsa-Design

Die deutlich verbesserten Scheinwerfer erinnern stark an den Kleinwagen-Bruder Corsa. neuen LED-Scheinwerfern mit der hakenförmigen Leuchtsignatur zu erkennen, die vom neuen Corsa inspiriert wurden. Die modernen Scheinwerfer sollen nicht nur optisch etwas hermachen, sondern auch die Straße deutlich besser ausleuchten. Schon die Basis-Beleuchtung verfügt über LED-Technik. Die aufpreispflichtigen Top-Scheinwerfer kommen mit 168 einzelnen LED-Elementen und sollen laut Opel die direkte Konkurrenz deutlich in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Beim bisherigen Insignia waren es nur 32 Elemente. Die Scheinwerfer sollen den Lichtkegel künftig besser an die jeweilige Fahrsituation anpassen. Optisch ist der modernisierte Insignia vor allem an denmit derzu erkennen, die vom neuen Corsa inspiriert wurden. Die modernen Scheinwerfer sollen nicht nur optisch etwas hermachen, sondern auch die Straße deutlich besser ausleuchten.. Die aufpreispflichtigen Top-Scheinwerfer kommen mit 168 einzelnen LED-Elementen und sollen laut Opel die direkte Konkurrenz deutlich in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Beim bisherigen Insignia waren es nur 32 Elemente. Die Scheinwerfer sollen den Lichtkegel künftig besser an die jeweilige Fahrsituation anpassen.

Kühlergrill wächst etwas in die Breite und erhält ein neues Gitter. Er wird künftig nicht mehr von flügelförmigen Chromspangen geteilt, sondern von komplett geraden Zierleisten. Die Frontschürze wurde von den Designern ebenfalls dezent modifiziert. Die angedeuteten Lufteinlässe und die Nebelscheinwerfer bilden zukünftig eine Einheit. Am Heck besteht die einzige Veränderung darin, dass nun auch die Limousine schmale und rechteckige Endrohrblenden bekommt. Das Innenraumdesign bleibt von der Modellpflege verschont. Smartphones können jetzt aber induktiv geladen werden, während das Derund erhält ein neues Gitter. Er wird künftig nicht mehr von flügelförmigen Chromspangen geteilt, sondern von komplett geraden Zierleisten. Die Frontschürze wurde von den Designern ebenfalls dezent modifiziert. Die angedeuteten Lufteinlässe und die Nebelscheinwerfer bilden zukünftig eine Einheit. Am Heck besteht die einzige Veränderung darin, dass nunbekommt. Das Innenraumdesign bleibt von der Modellpflege verschont., während das Navigationssystem neue Grafiken erhält und in der Topvariante mit Echtzeit-Verkehrsinformationen arbeitet. Apple CarPlay und Android Auto sind ebenfalls an Bord.

Opel stockt bei den Assistenten auf

Auch die Limousine bekommt jetzt eckige Endrohrblenden. Sicherheitsausstattung im Insignia deutlich erhöht. Beim Einparken hilft zukünftig eine neue digitale Rückfahrkamera mit einer besseren Auflösung. Sie kann mit dem optionalen Rückfahrassistenten kombiniert werden, der per Sensoren die Umgebung hinter dem Insignia scannt und vor Hindernissen in einem Radius von 20 Metern warnt. In der Preisliste stehen unter anderem ein Frontkollisionswarner, ein Notbremsassistent, eine Verkehrsschilderkennung, ein automatischer Parkassistent und ein komplett neues Head-up-Display. Beim Kombi kann die sensorgesteuerte Heckklappe mit einer Fußbewegung geöffnet werden. Opel hat den Umfang der. Beim Einparken hilft zukünftig eine neuemit einer besseren Auflösung. Sie kann mit dem optionalen Rückfahrassistenten kombiniert werden, der per Sensoren die Umgebung hinter dem Insignia scannt und vor Hindernissen in einem Radius von 20 Metern warnt. In der Preisliste stehen unter anderem ein, ein, eine, einund ein komplett neues Head-up-Display. Beim Kombi kann die sensorgesteuerte Heckklappe mit einer Fußbewegung geöffnet werden.

Basis-Insignia bekommt Astra-Dreizylinder

Opel hat die Motorenpalette komplett überarbeitet. Beim GSi sinkt mit dem Facelift die Leistung. nur noch ein Dieselmotor in der Preisliste. Bei dem Selbstzünder handelt es sich um den 1,5 Liter großen und 122 PS starken Turbodreizylinder, der bereits vom Astra Facelift bekannt und an eine Sechsganghandschaltung gekoppelt ist. Später wird Opel noch einen Vierzylinder-Diesel mit zwei Litern Hubraum nachschieben. Die Leistungswerte des großen Selbstzünders wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Auch der Basisbenziner hat zukünftig nur noch drei Töpfe und stammt aus dem Portfolio des kleinen Bruders Astra. Die 145 PS und 236 Newtonmeter Drehmoment des 1,4 Liter-Motors werden ebenfalls über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Vorderräder übertragen. Darüber rangiert ein 2,0-Liter-Turbovierzylinder, der im normalen Insignia 200 PS und 350 Newtonmeter entwickelt und immer mit einer Neungangautomatik zusammenarbeitet. Die gleiche Motor-Getriebekombination kommt auch im Topmodell Insignia GSi zum Einsatz. Mit dem Facelift sinkt dessen Leistung jedoch um 30 auf 230 PS. Außerdem büßt der Sport-Insignia 50 Newtonmeter Drehmoment ein. Opel attestiert dem gelifteten Insignia eine komplett neue und vereinfachte Antriebspalette, die durchgehend die Abgasnorm Euro 6d erfüllt. Vorerst stehtin der Preisliste. Bei dem Selbstzünder handelt es sich um dengroßen undstarken Turbodreizylinder, der bereits vom Astra Facelift bekannt und an eine Sechsganghandschaltung gekoppelt ist. Später wird Opel noch einen Vierzylinder-Diesel mit zwei Litern Hubraum nachschieben. Die Leistungswerte des großen Selbstzünders wurden jedoch noch nicht veröffentlicht. Auch derhat zukünftig nur noch drei Töpfe und stammt aus dem Portfolio des kleinen Bruders Astra. Dieund 236 Newtonmeter Drehmoment deswerden ebenfalls über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Vorderräder übertragen. Darüber rangiert ein, der im normalen Insigniaentwickelt und immer mit einerzusammenarbeitet. Die gleiche Motor-Getriebekombination kommt auch imzum Einsatz. Mit dem Facelift. Außerdem büßt der Sport-Insignia 50 Newtonmeter Drehmoment ein.

Technische Daten

Abmessungen (mm): Länge: 4897 (Kombi: 4986) • Breite: 2093 • Höhe: 1455 (Kombi: 1500) • Radstand: 2829 • Spurweite: 1607 vorn, 1610 hinten. Kofferraumvolumen: 490-1450 l.

Benziner:

Opel Insignia 2.0T • Motor: Zweiliter-Vierzylinder • Leistung: 147 kW (200 PS) • max. Drehmoment: 350 Nm • Getriebe: Neunstufen-Automatik • Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h (Limousine), 233 km/h (Kombi) • Beschleunigung: 7,7 s (Limousine), 7,9 s (Kombi) • Preis: 41.605 Euro (Limousine), 42.605 Euro (Kombi). • Motor: Zweiliter-Vierzylinder • Leistung: 147 kW () • max. Drehmoment: 350 Nm • Getriebe: Neunstufen-Automatik • Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h (Limousine), 233 km/h (Kombi) • Beschleunigung: 7,7 s (Limousine), 7,9 s (Kombi) • Verbrauch : 6,4-6,2 l/100 km (Limousine), 6,5-6,3 l/100 km (Kombi) • CO2-Emissionen: 161 g/km (Limousine), 163 g/km (Kombi) • Abgasnorm: Euro 6d •

Opel Insignia GSi 2.0T • Motor: Zweiliter-Vierzylinder • Leistung: 169 kW (230 PS) • max. Drehmoment: 350 Nm • Getriebe: Neunstufen-Automatik • Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h (Limousine), 235 km/h (Kombi) • Beschleunigung: 7,4 s (Limousine), 7,6 s (Kombi) • Verbrauch: 6,9 l/100 km (Limousine), 7,0 l/100 km (Kombi) • CO2-Emissionen: 161 g/km (Limousine), 163 g/km (Kombi) • Abgasnorm: Euro 6d • Preis: 49.725 Euro (Limousine), 50.975 Euro (Kombi).

Diesel:

Opel Insignia 1.5 • Motor: 1,5-Liter-Dreizylinder • Leistung: 90 kW (122 PS) • max. Drehmoment: 300 Nm • Getriebe: Sechsgang-Schaltung • Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h • Beschleunigung: 10,6 s (Limousine), 10,8 s (Kombi) • Verbrauch: 4,0 l/100 km (Limousine), 4,2 l/100 km (Kombi) • CO2-Emissionen: 105 g/km (Limousine), 109 g/km (Kombi) • Abgasnorm: Euro 6d • Preis: 31.790 Euro (Limousine), 32.790 Euro (Kombi).

Opel Insignia 2.0 • Motor: Zweiliter-Vierzylinder • Leistung: 128 kW (174 PS) • max. Drehmoment: 380 Nm • Getriebe: Sechsgang-Schaltung • Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h (Limousine), 223 km/h (Kombi) • Beschleunigung: 8,0 s • Verbrauch: 4,3 l/100 km (Limousine), 4,4 l/100 km (Kombi) • CO2-Emissionen: 113 g/km (Limousine), 115 g/km (Kombi) • Abgasnorm: Euro 6d • Preis: 38.155 Euro (Limousine), 39.155 Euro (Kombi).

Opel Insignia 2.0 • Motor: Zweiliter-Vierzylinder • Leistung: 128 kW (174 PS) • max. Drehmoment: 380 Nm • Getriebe: Achtstufen-Automatik • Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h (Limousine), 220 km/h (Kombi) • Beschleunigung: 8,0 s (Limousine), 9,0 s (Kombi) • Verbrauch: 4,7 l/100 km (Limousine), 5,1 l/100 km (Kombi) • CO2-Emissionen: 123 g/km (Limousine), 133 g/km (Kombi) • Abgasnorm: Euro 6d • Preis: 40.405 Euro (Limousine), 41.405 Euro (Kombi).