Nach drei Jahren Bauzeit spendiert Opel dem Insignia eine sanfte Überarbeitung. Die Optik des immer noch auf einer GM-Plattform stehenden Mittelklassemodells wird nur behutsam modernisiert, während die Rüsselsheimer vor allem bei den Assistenzsystemen und der Sicherheitsausstattung aufstocken. Die Messepremiere des Facelifts findet auf der Brussels Motor Show (10. bis 19. Januar 2020) statt. Wenig später dürften die ersten Exemplare bei den Opel-Händlern stehen.

Neue LED-Scheinwerfer im Corsa-Design

Die deutlich verbesserten Scheinwerfer erinnern stark an den Kleinwagen-Bruder Corsa. neuen LED-Scheinwerfern mit der hakenförmigen Leuchtsignatur erkennbar, die vom neuen Corsa inspiriert wurden. Die modernen Schon die Basis-Beleuchtung verfügt über LED-Technik. Die aufpreispflichtigen Top-Scheinwerfer kommen mit 168 einzelnen LED-Elementen und sollen laut Opel die direkte Konkurrenz deutlich in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Beim bisherigen Insignia waren es nur 32 Elemente. Die Scheinwerfer sollen den Lichtkegel künftig besser an die aktuelle Fahrsituation anpassen. Optisch ist der modernisierte Insignia vor allem an denmit dererkennbar, die vom neuen Corsa inspiriert wurden. Die modernen Scheinwerfer sollen nicht nur optisch etwas hermachen, sondern auch die Straße deutlich besser ausleuchten.. Die aufpreispflichtigen Top-Scheinwerfer kommen mitund sollen laut Opel die direkte Konkurrenz deutlich in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Beim bisherigen Insignia waren es nur 32 Elemente. Die Scheinwerfer sollen den Lichtkegel künftig besser an die aktuelle Fahrsituation anpassen.

Kühlergrill wächst etwas in die Breite und erhält ein neues Gitter. Er wird künftig nicht mehr von flügelförmigen Chromspangen geteilt, sondern von komplett gerade Zierleisten. Die Frontschürze wurde von den Designern ebenfalls dezent modifiziert. Die angedeuteten Lufteinlässe und die Nebelscheinwerfer bilden zukünftig eine Einheit. Am Heck besteht die einzige Veränderung darin, dass nun auch die Limousine schmale und rechteckige Endrohrblenden bekommt. Das Innenraumdesign bleibt von der Smartphones können jetzt aber induktiv geladen werden, während das Derund erhält ein neues Gitter. Er wird künftig nicht mehr von flügelförmigen Chromspangen geteilt, sondern von komplett gerade Zierleisten. Die Frontschürze wurde von den Designern ebenfalls dezent modifiziert. Die angedeuteten Lufteinlässe und die Nebelscheinwerfer bilden zukünftig eine Einheit. Am Heck besteht die einzige Veränderung darin, dass nunbekommt. Das Innenraumdesign bleibt von der Modellpflege verschont., während das Navigationssystem neue Grafiken erhält und in der Topvariante über Echtzeit-Verkehrsinformationen verfügt. Apple Carplay und Android Auto sind ebenfalls an Bord.

Mehr Assistenten und eventuell ein Dreizylinder für die Basis