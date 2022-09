Pagani, die Dritte! Mit dem Utopia (interner Code C10) präsentiert italienische Supersportwagenhersteller ein völlig neues Modell. Nach Zonda (C8) und Huayra (C9) passiert dies erst zum dritten Mal. Zwar hat Pagani in den letzten Jahren immer wieder neue Autos ausgeliefert, es handelte sich dabei jedoch stets um neue Versionen der bereits bekannten Modelle. Nach dem Zonda im Jahr 1999 und dem Huayra im Jahr 2012 beginnt mit dem Utopia nun ein neues Kapitel. Ein Kapitel, in dem Pagani zu seinen Wurzeln zurückkehrt!

Keyfacts zum Pagani Utopia

● V12-Biturbo von Mercedes-AMG

● 864 PS und 1100 Nm zwischen 2800 und 5900 U/min

● kein Hybridsystem

● 1280 Kilo Leergewicht

● wahlweise 7-Gang-Handschaltung oder sequentielles 7-Gang-Getriebe

● 99 Stück werden gebaut

● Basispreis ab 2,56 Millionen Euro

● komplett ausverkauft

● Marktstart Sommer 2023



864 PS aus einem 6,0-Liter-V12-Biturbo treffen auf 1280 Kilo Leergewicht – damit ist die Frage nach der Power schon beantwortet. Den Utopia nur auf die Leistung zu reduzieren, wäre jedoch falsch. Dazu muss man verstehen, dass Pagani nie darauf aus war, die schnellsten Autos der Welt zu bauen – diese Disziplin bleibt Koenigsegg und Bugatti überlassen – stattdessen versteht der kleine Argentinier seine Autos als funktionale Kunstwerke, die neben der Ästhetik vor allem eins bieten sollen: Fahrspaß.

Der Utopia ist das dritte Modell nach Zonda und Huayra



Um die Vision hinter dem Utopia zu verstehen, lohnt ein Blick zurück. Mit dem 1999 gezeigten Zonda hat sich Horacio Pagani ein automobiles Denkmal erschaffen. Auch 23 Jahre nach der Präsentation des Erstlingswerk verlassen immer noch neue Zonda ( HP Barchetta oder der 760 Roadster) das Werk im italienischen San Cesario sul Panaro.

Zoom Erst im Profil wird deutlich, wie geduckt die Silhouette des neuen Pagani Utopia ist.





Während der Entwicklung des Huayra stellte sich Horacio die Frage, wie er den Zonda toppen könne. Die überraschende Antwort damals: gar nicht. So sollte der Huayra den Zonda nicht beerben, sondern völlig anders sein. Nach insgesamt über 300 verkauften Huayra aller Ausbaustufen kann dieses Vorhaben als geglückt bezeichnet werden.

Für das dritte Modell musste sich Pagani dieselbe Frage erneut stellen und auch wenn Mastermind Horacio seine ganz eigenen Ideen hatte, wollte er es dieses Mal anders machen und seine Kunden miteinbeziehen. So wurden schon früh in der Entwicklungsphase des Utopia einige der loyalsten Pagani-Kunden befragt, was sie sich von einem neuen Modell wünschen würden. Schnell kristallisierten sich drei Punkte heraus: Fahrspaß, Leichtbau und Einfachheit.

Mit diesen drei Eckpfeilern ging es an die Entwicklung. Nach sechs Jahren, tausenden Zeichnungen, zehn 1:5 Modellen, einem Windtunnel-Modell und zwei 1:1-Mock-ups ist der Utopia fertig und trotzt fast allen aktuellen Trends im Super- und Hypersportwagen-Segment. Während die meisten Fahrzeuge in dieser Klasse auf Hybridantriebe und somit eine Elektrifizierung setzen, kommt der intern C10 genannte Utopia völlig ohne schwere Zusatz-Batterien aus, was sich in einem Leergewicht von nur 1280 Kilo widerspiegelt. Auch auf ein Doppelkupplungsgetriebe wird aus Gewichtsgründen verzichtet, stattdessen bietet Pagani auf expliziten Kundenwunsch wieder eine manuelle Handschaltung an.

Typisch Pagani, aber doch neu



Ein völlig neues Auto zu designen, ist kein leichter Prozess. Erst recht nicht, wenn die zu füllenden Fußstapfen so groß sind wie bei Pagani. Für Horacio hatte es oberste Prämisse, ein zeitloses Auto zu designen, das sich keinen aktuellen Trends unterwirft.



Auf der anderen Seite war es trotzdem unerlässlich, dass der Utopia auf den ersten Blick als Pagani zu erkennen und doch eigenständig ist. Und auch wenn Pagani in der Pressemitteilung erklärt, dass der Utopia völlig anders sei als alle bisherigen Modelle, so lassen sich doch einige Parallelen erkennen. An der Front trägt der Utopia zwei Scheinwerfer pro Seite – genau wie Zonda und Huayra. Erstmals (mit Ausnahme der beiden Zonda 760 LM) sind diese jedoch unter einem Scheinwerferglas zusammengefasst. Die bei den Vorgängern spitz zulaufende Front wurde beim Utopia deutlich entschärft und ist nur noch am mittigen Element der vorderen Haube zu erahnen.

Zoom Mit etwas Fantasie erinnert die Front des Utopia an einen Mix aus Zonda und Huayra.





Das Heck hat ebenfalls deutliche Züge vom Zonda. Zwei statt drei Rückleuchten pro Seite vereinfachen das Design und sollen an Jet-Turbinen erinnern. Eine besondere Herausforderung war dabei die Aerodynamik, denn von Beginn an sollte der Utopia ohne riesige Flügel auskommen. Dazu wird aktive Aerodynamik (wie beim Huayra) mit elektronisch gesteuerten Dämpfern kombiniert. Ein Detail, das natürlich nicht fehlen darf, ist der mittige Vierrohr-Auspuff – die Pagani-Tradition seit 1999 schlechthin. Beim Utopia besteht die Abgasanlage aus keramikbeschichtetem Titan und soll in Summe nur sechs Kilo wiegen.

Typisch Pagani sind detailverliebte Lösungen wie die von oben aufgehängten Außenspiegel, die in der Luft zu schweben scheinen sowie die Lederschnallen zum Öffnen und Schließen der beiden Hauben. Um den Fokus aus das Wesentliche zu legen, entschied sich Pagani zudem bewusst gegen eine Karosserie in Sichtcarbon-Finish. Einzig an den geschmiedeten 21-/22-Zoll-Felgen finden sich im Exterieur Carbon-Aero-Einsätze.

Neues Modell, neue Türen



Premiere bei den Türen! Erstmals in einem Straßen-Modell setzt Pagani auf sogenannte Schmetterlingstüren (hatte zuvor nur der Rennwagen Huayra R ). Auch im Interieur hatte zeitloses Design oberste Priorität und so verzichtet Pagani auf einen mittigen Infotainment-Bildschirm. Ein Schritt, den Bugatti mit dem Veyron vorgemacht hat und der den Hypersportwagen besonders gut hat altern lassen.

Zoom Das Cockpit soll zeitlos sein und verzichtet deshalb auf einen großen Infotainment-Bildschirm in der Mitte. Stattdessen gibt es aus Alu gefräste Drehregler und Zusatzinstrumente.







Ganz ohne Display geht es im Jahr 2022 aber dann doch nicht und so gibt es zwischen den analogen Rundinstrumenten immerhin einen kleinen digitalen Bildschirm für die wichtigsten Informationen. In der Mittelkonsole verbauen die Italiener vier Rundinstrumente und aus Aluminium gefräste Drehregler. Für das manuelle Siebengang-Getriebe mit erstem Gang unten links (Dogleg-Konfiguration) hat Pagani eine neue offene Schaltkulisse entworfen.

V12-Biturbo von AMG mit 864 PS



Das Carbon-Monocoque, das aus Hightech-Materialien wie Carbo-Titanium und Carbo-Triax besteht, wurde für den Utopia nochmal verstärkt, soll 38 Prozent mehr Steifigkeit aufweisen und gleichzeitig alle weltweiten Crash-Vorschriften erfüllen.

Zoom Zurück zu den Wurzeln: Den Utopia bietet Pagani auf Wunsch mit einer Siebengang-Handschaltung an. Das Getriebe mit erstem Gang unten links wurde extra für das neue Modell entwickelt.





Das Herzstück des Utopia ist der von Mercedes-AMG entwickelte Pagani-V12 . Das ist der V12, der 2019 im Huayra Roadster BC debütierte. Statt 802 PS im Roadster BC und 840 PS im Huayra Codalunga leistet der doppelt aufgeladene V12 mit 5980 ccm im Utopia 864 PS. Das maximale Drehmoment von 1100 Nm fällt bereits ab 2800 U/min über die Hinterräder her. Ein schwerer Allradantrieb? Für Pagani keine Option.

Die Handschaltung erlebt eine Renaissance



Beim Getriebe gibt es eine kleine Sensation. Während sich viele Hersteller in den letzten Jahren von der Handschaltung verabschiedet haben, erleben manuelle Getriebe im Hypercar-Segment gerade ein kleines Revival. Nach dem Koenigsegg CC850 , der eine Handschaltung mit einem Automatikgetriebe kombiniert, bietet auch Pagani seinen Kunden an, die Gänge wieder manuell von Hand zu sortieren aus – ganz oldschool, mit Kupplung und allem, was dazu gehört.





Nachdem es den Huayra während des gesamten Bauzeitraums nie mit Handschaltung gegeben hat, heißt es beim Utopia auch hier zurück zu den Wurzeln. Eine Handschaltung zu entwickeln, die dem maximalen Drehmoment von 1100 U/min standhält, war dabei eine Herkules-Aufgabe, wie Pagani verrät. Doch die Kunden wollten unbedingt selber schalten. Alternativ kann der Utopia übrigens auch mit einem sequentiellen Siebengang-Getriebe von Xtrac bestellt werden. Fahrleistungen verraten die Italiener zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht.

Zoom Der 6,0-Liter-V12-Biturbo wurde von Mercedes-AMG entwickelt und leistet im Utopia 864 PS und 1100 Nm.





99 Utopia Coupé sollen gebaut werden



Der Basispreis des Utopia liegt bei 2,56 Millionen Euro brutto (2,15 Millionen Euro netto). Durchschnittlich geben die Kunden inklusive Extras allerdings etwa 3,09 Millionen Euro für ihren neuen Pagani aus. Der Preis istaber sowieso eher zweitrangig, da alle 99 geplanten Utopia Coupé bereits vor der Präsentation vergeben waren. Die Auslieferungen starten im Sommer 2023 für die Fahrzeuge mit sequentiellem Getriebe, die Utopia mit Handschaltung folgen später im Jahr. Doch so wie wir Pagani kennen, dürfen wir uns sicherlich noch auf viele weitere Varianten freuen, denn bis zum vierten Akt wird es sicherlich noch viele Jahre dauern!