Seit gut vier Jahren wildert Peugeot mit dem 2008 im Segment der kleinen SUVs, noch gut zwei Jahre muss der hochgebockte 208 durchhalten. Dann steht die Neuauflage in den Startlöchern, die sich die Technik mit Citroën C3 Aircross und dem neuen Familienmitglied Opel Crossland X teilt. Gegenüber der aktuellen Generation wächst das SUV um ein paar Zentimeter. Dank des verlängerten Radstands soll sich das Platzangebot im Innenraum deutlich verbessern. Beim Antrieb setzt Peugeot vor allem auf bekannte Triebwerke. Die Benzi­ner leisten 68 bis 120 PS, die Diesel 68 bis 115 PS. Nur wenige Monate nach dem Marktstart wollen die Franzosen schon eine Elektroversion mit 350 Kilometer Reichweite nachreichen. Allradantrieb wird es auch in Zukunft nicht geben, das höchste der Offroad-Gefühle ist eine Grip-Control, die das Drehmoment an der Vorderachse bedarfsgerecht verteilt. Die Preise für den kommenden Peugeot 2008 starten bei ca. 17.500 Euro.