eit 2019 gehört diezum indischen. Mit Präsentation derin einer- und in einerwies Peugeot den Weg in die Zukunft, die Reaktion darauf war sehr positiv. Jetzt gibt es die nächsten Details zu den Zweiradplänen der Franzosen.

Peugeot hat die hübsche Studie P2X 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Demnach soll als Erstes die Studie P2X diewerden. Etwa eine, die in Deutschland auch vongefahren werden könnte. Dazu sollen eine- und einesowie bis zu sechs weitere Peugeots kommen. Es deutet sich an, dass die neuen Peugeot-Motorräder nicht nur für die wachsendenbestimmt sind, sondernangeboten werden. In Deutschland dürfte vor allem das kommende 125er-Motorrad einen schweren Stand haben. Auf Platz eins derhat sich diefest etabliert. Danach folgen mit derund derBikes von zwei echten Motorrad-Schwergewichten. Mit der 300er-Peugeot buhlen unter anderem dieund der beliebte Rollerum die Käufergunst. Auch bei denist die Situation für einen Neueinsteiger nicht besser.Dennoch tut dem Markt jedes neue Motorrad gut. Speziell, wenn sich die fertigen Bikes. Die reihte sich geschickt in den Retro-Trend ein und überzeugte mit hübschen Elementen. Angaben zu den Zeitplänen von Peugeot Motorrad gibt es jedoch noch nicht.