In Fahrt braucht es gleich mal eine erste Anpassung. Die(max. 100 kW) fällt im Modus Standardaus, das gefällt nicht jedem. Wir empfehlen den, der Polestar 2 verzögert damit. Eingestellt wird die Rekuperation ausschließlich über das. Im Hamburger Großstadtdschungel und auf den umliegenden Autobahnen vermissen wir dann grundsätzlich wenig. Dieverzichten auf Nackenschlag-ähnliche Beschleunigung, einundgelingen aber ohne Probleme. Gerade in der Stadt beimissfällt der in China gebaute Polestar mit. Erst auf der Autobahn, bei höherem Tempo, verbessert sich das. Das, die Lenkung direkt, sie geizt jedoch mit– typisch Volvo.

Entspannt: Der krasse E-Auto-Punch fehlt, die 231 PS des Frontantriebs-P2 sind aber mehr als genug. ©Ronald Sassen / AUTO BILD

Und der Verbrauch? 540 Kilometer sollten es ja sein, wie gesagt. Beiund flüssigem Verkehr haben wir auf der traditionellenmit je einem Drittel Stadt-, Land- und schnellem Autobahnanteil einengemessen. Das würde dann einerentsprechen. Viel oder wenig? Entscheiden Sie selbst. Im Alltag lässt sich der P2 kaum etwas zuschulden kommen. Erfüllt aber die Erwartungen anauch nicht komplett. Dasetwa fälltaus – kaum zu glauben, dass derauf einer reinen E-Plattform steht. Da gibt es normalerweise viel mehr Platz. Doch in derkommen sich die Passagiere schon ziemlich nah. Diegeht aber in Ordnung. Derhinten schluckt. Ein Fach darunter nimmt weitere 41 Liter auf, das Ladeabteil vorn (35 Liter) bietet Platz für dieoder andere Kleinigkeiten. Was diebetrifft, fehlt es unseremnoch ein wenig an Feinschliff.