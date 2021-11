Das Design bleibt nah an der Studie . Die Serienversion, bekommt aber natürlich noch eine zusätzliche dritte Bremsleuchte, die in einen kleinen Spoiler integriert ist. Und: Anders als der Precept hat der Polestar 5 eine Heckscheibe, behält aber das Panoramadach. Während die Heckschürze sich nicht groß zu verändern scheint, ergänzen die Front zusätzliche seitliche Lufteinlässe. Die Portaltüren der Studie werden zwar nicht realisiert, dafür bleiben aber die versenkbaren Türgriffe.

Den Innenraum zeigt Polestar noch nicht, er könnte aber ähnlich nah an der Studie wie das Karosseriedesign sein. Immerhin wirkt das Interieur des Precept auch schon sehr seriennah. Knöpfe gibt es fast keine mehr, die Fahrstufe wird per Lenkstockhebel gewählt,. Die Softtware dahinter basiert auf Android und wurde zusammen mit Google entwickelt. Ergänzt wird das Ganze von einem 12,3 Zoll großen digitalen Tacho. Ob es allerdings der Rückspiegel, der eigentlich ein Bildschirm ist und das Bild einer Weitwinkelkamera am Heck anzeigt, ist fraglich.