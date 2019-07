A

utos fahren wie Serien gucken auf Netflix: Immer mehr Hersteller bieten neben dem konventionellen Autokauf auch Abo-Modelle und Mietservices an. Je nach Marke kann man gegen eine monatliche Gebühr ein oder mehrere Autos fahren – ohne weitere Kosten für Wartung und Reparaturen. Auch Versicherung und Kfz-Steuer sind mit der Auto-Flatrate abgedeckt, teilweise können sogar Tanken und Waschen im Pauschalpreis inbegriffen sein. Der komplette Prozess wird über eine App abgewickelt. Porsche bietet diese Form des Auto-Abos jetzt auch in Deutschland an,bislang nur in den USA.ist mit "Book by Cadillac" bereits in Deutschland (München) vertreten,bietet bereits einen Großteil der Modelle in der Flatrate an, auch dersoll in das Programm aufgenommen werden.will das System ebenfalls hierzulande etablieren.