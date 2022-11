Der Verkäufer beschreibt das Zweirad als Teil einer Sammlung. Es habe 25 Jahre lang trocken und warm in einer Ausstellung gestanden und wurde nun von einem Mechaniker im Rahmen einer umfangreichen Inspektion wieder fahrbar gemacht. Danach springt die Puch offenbar auf den ersten Tritt an und fährt zirka 35 Kilometer pro Stunde schnell. Alles soll original und unverbastelt sein.

Ein Mofa als Chopper? So was gab es wirklich! Das äußerst seltene Sondermodell steht gut im Lack.

Puch-Kenner dürften sich anhand der folgenden Details freuen: Der X30 Chopper besticht mit einem kleinen 14-Zoll-Vorderrad, einer langen Chrom-Gabel, einem hochgezogenen Lenker, einer Zweigang-Schaltung und seiner Lackierung in Brombeer-Metallic.

Das sollte man über Mofas von Puch wissen

Puch hat die X30 zu Verkaufszeiten als besser ausgestattete Variante der Maxi präsentiert. Das macht das Fahrzeug aus heutiger Perspektive betrachtet interessant. In den 80er-Jahren ist es nach hinten losgegangen. Die kostenbewusste Kundschaft in der Schweiz und in Deutschland griff nämlich mehrheitlich zur günstigeren Schwester.