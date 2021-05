Renault Arkana: Test, SUV-Coupé, Motor, Preis, Captur

S ie sind der Inbegriff der Nische: Fließheck-SUVs. Für die einen die unpraktischste Art, einen Möchtegern-Geländewagen zu steuern, für die anderen die schickste Art, Auto zu fahren. So oder so eine teure Art. Seit dem ersten BMW X6 kamen zwar einige Nachahmer auf den Markt, Schnäppchen waren aber nie dabei. Das macht der Renault Arkana jetzt anders. ie sind der Inbegriff der Nische:. Für die einen die unpraktischste Art, einenzu steuern, für die anderen die schickste Art, Auto zu fahren. So oder so eine teure Art. Seit dem erstenkamen zwar einige Nachahmer auf den Markt, Schnäppchen waren aber nie dabei. Das macht derjetzt anders.

Die technische Basis stammt vom Captur

Renault Arkana (2021): Neuvorstellung - SUV-Coupé - Motor - Preis Erstes SUV-Coupé von Renault Zur Videoseite Captur streckt sich der Multi-Crossover auf 4,57 Meter. Das Plus von 34 Zentimetern verschwindet größtenteils im Hinterteil, das hier von einer langen und flach liegenden Scheibe sowie hoch liegendem Heckbürzel dominiert wird. Nach dem Aufschwenken der Heckklappe werden beste Erinnerungen an die klassischen Fließhecks der 80er- und 90er-Jahre wach. Satte 513 Liter fasst der Kofferraum, genug für jeden Großeinkauf oder Sommerurlaub. Nach dem Umklappen der zweigeteilten Bank fordert das schräge Dach dann allerdings Tribut, 1296 Liter maximal sind nur noch müder Klassenschnitt. Auch die Kopffreiheit im Fond ist begrenzt, beim Ein- und Ausstieg droht mit den tiefen Türausschnitten akute Kopfnussgefahr. Die aufpreispflichtige Lordosenstütze kann man sich sparen, den Druck ins Kreuz liefern auch über 1,80 Meter große Hinterbänkler, deren Knie sich in die Vordersitze bohren. Auf Basis desstreckt sich derauf. Das Plus von 34 Zentimetern verschwindet größtenteils im Hinterteil, das hier von einersowie hoch liegendem Heckbürzel dominiert wird. Nach dem Aufschwenken der Heckklappe werden beste Erinnerungen an dieder 80er- und 90er-Jahre wach. Sattefasst der, genug für jeden Großeinkauf oder Sommerurlaub. Nach dem Umklappen der zweigeteilten Bank fordert das schräge Dach dann allerdings Tribut,sind nur noch müder Klassenschnitt. Auch die, beim Ein- und Ausstieg droht mit den tiefen Türausschnitten akute Kopfnussgefahr. Die aufpreispflichtige Lordosenstütze kann man sich sparen, den Druck ins Kreuz liefern auch über, deren Knie sich in die Vordersitze bohren.

Der altbekannte Motor überzeugt auch im Arkana

Ordentlich gestreckt: Der Arkana gewinnt gegenüber seiner technischen Basis Captur 34 Zentimeter. ©Olaf Itrich / AUTO BILD 1,33-Liter-Vierzylinder ist in Zusammenarbeit mit Mercedes entstanden und läuft in verschiedenen Leistungsstufen in zahlreichen Modellen beider Konzerne. Zu Recht. Das 140-PS-Aggregat schnurrt kultiviert vor sich hin, das maximale Drehmoment von 260 Nm liegt früh an, die Leistungsentfaltung gelingt angenehm gleichförmig. Bei der Beschleunigungsmessung eilte der Testwagen sogar seinen eigenen Werksangaben auf und davon, spurtete mit 9,4 Sekunden auf 100 km/h 0,4 Sekunden schneller als von Renault versprochen. Spaß beiseite, beim Platzangebot bleibt der Arkana, was er ist: ein Kompakter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Raumangebot auf den Vordersitzen geht in Ordnung, die Anordnung von Schaltern und Displays ergibt – abgesehen von der abgetauchten Heckscheibenheizung – Sinn und ist schnell erlernt. Ein alter Bekannter sitzt beim Arkana unter der Haube. Derist in Zusammenarbeit mit Mercedes entstanden und läuft inin zahlreichen Modellen beider Konzerne. Zu Recht. Dasschnurrt kultiviert vor sich hin, das maximale Drehmoment vonliegt früh an, die Leistungsentfaltung gelingt angenehm gleichförmig. Bei der Beschleunigungsmessung eilte der Testwagen sogar seinen eigenen Werksangaben auf und davon, spurtete mit0,4 Sekunden schneller als von Renault versprochen.

liefen auf der Testrunde 7,5 Liter durch. Immerhin eine Abweichung von 27 Prozent, auf der anderen Seite jedoch trotzdem ein fairer Wert für das hoch bauende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe auf. Gerade beim Rangieren braucht es zu lange, bis die gewünschte Fahrstufe bereit ist. Forciertes Anfahren gelingt oft nur mit uneleganten Hüpfern, bei der fünften Beschleunigungsmessung vibriert der ganze Vorderwagen, weil die Kupplung so heiß ist. Eher erwartbar war der Unterschied beim Verbrauch . Statt der angegebenen 5,9 Liter. Immerhin eine, auf der anderen Seite jedoch trotzdem ein fairer Wert für das hoch bauende SUV . Negativ fällt dagegen das serienmäßigeauf. Gerade beim Rangieren braucht es zu lange, bis die gewünschte Fahrstufe bereit ist. Forciertes Anfahren gelingt oft nur mit, bei der fünften Beschleunigungsmessung vibriert der ganze Vorderwagen, weil die Kupplung so heiß ist.

An der Kasse hält sich der Arkana angenehm zurück

Einigermaßen günstig: Für den Arkana in der Ausstattung Intens verlangt Renault faire 29.850 Euro. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Fahrwerk nicht. Aufgrund der eher strammen Abstimmung bleibt der Komfort überschaubar, sportlich ist der Arkana aber auch nicht, der hohe Aufbau entwickelt reichlich Eigenleben. Immer auf Sicherheit bedacht, regelt das ESP früh und rigoros ein, lässt anschließend erst verzögert wieder locker. Doch so ein Kompakt-SUV ist auch als Apple- und Android-Anbindung sowie der ordentlichen Verarbeitung zu erfreuen. Dass die verwendeten Materialien eher einfach ausfallen, lässt sich bei dem fairen Preis von 29.850 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 8225 Euro) für den getesteten Intens verschmerzen. Bei BMW und Mercedes gibt es die schrägen SUV-Schönlinge für den Kurs nur als ausgelutschte Gebrauchte. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Stress liegt auch demnicht. Aufgrund der eherbleibt der Komfort überschaubar, sportlich ist der Arkana aber auch nicht, der hohe Aufbau entwickelt reichlich Eigenleben. Immer auf Sicherheit bedacht,, lässt anschließend erst verzögert wieder locker. Doch so einist auch als Schrägheck eher was für die gemütliche Tour. Dann bleibt auch Zeit, sich am cleveren Easy-Link-Bediensystem mitsowie der ordentlichen Verarbeitung zu erfreuen. Dass die verwendeten Materialien eher einfach ausfallen, lässt sich bei dem fairen Preis vonfür den getesteten Intens verschmerzen. Bei BMW und Mercedes gibt es die schrägen SUV-Schönlinge für den Kurs nur als ausgelutschte Gebrauchte.

Das Fazit: Unter seiner schicken Schale ist der Arkana ein braver Kompakter mit allen Vor- und Nachteilen. Die teils einfache Machart kompensiert er mit einem überzeugenden Motor und natürlich dem fairen Preis. AUTO BILD-Testnote: 3+