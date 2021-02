H oher Einstieg = hoher Einstiegspreis? Das muss doch nicht so sein. Zumindest nicht bei Gebrauchtwagen mit Garantie 7.690 € Renault Captur Expression ENERGY TCe 90 Expression, Benzin 30.889 km 30.889 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 11/2013 11/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* 7.990 € Renault Captur Dynamique ENERGY TCe 90 Dynamique, Benzin 129.950 km 129.950 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 04/2013 04/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* 8.220 € Renault Captur Dynamique Multif Lenkrad, Benzin 89.502 km 89.502 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 03/2015 03/2015 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.6 l/100km (komb.) CO2 127 g/km* 8.280 € Renault Captur 09 TCe 90 eco, Benzin 70.900 km 70.900 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 08/2014 08/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* 8.430 € Renault Captur 0.9 TCe 90 eco2 Expression Energy, Benzin 62.635 km 62.635 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 07/2015 07/2015 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.6 l/100km (komb.) CO2 127 g/km* 8.485 € Renault Captur 0.9 Expression TCe 90 eco, Benzin 67.500 km 67.500 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 01/2015 01/2015 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* 8.490 € Renault Captur 0.9 Luxe TCe 90 eco, Benzin 107.900 km 107.900 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 06/2014 06/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* Renault Captur Expression ENERGY TCe 90 Expression, Benzin + 52068 Aachen, Wahl Rheinland GmbH & Co. KG I Renault Aachen Renault Captur Dynamique ENERGY TCe 90 Dynamique, Benzin + 48165 Münster, Autohaus Hartmann GmbH Münster Renault Captur Dynamique Multif Lenkrad, Benzin + 77971 Kippenheim, TRI AG Automobile Renault Captur 09 TCe 90 eco, Benzin + 26871 Papenburg, Autohaus Gebr. Schwarte GmbH & Co. KG Renault Captur 0.9 TCe 90 eco2 Expression Energy, Benzin + 06217 Merseburg, Autohaus Rudolph GmbH Renault Captur 0.9 Expression TCe 90 eco, Benzin + 86165 Augsburg, Autohaus Listle GmbH Renault Captur 0.9 Luxe TCe 90 eco, Benzin + 79238 Ehrenkirchen, Autohaus Gutmann GmbH&Co.KG In Kooperation mit R4 haben die Franzosen die günstigen Preise nicht vorgeschoben, um an pfiffigen Details zu sparen. So bietet der Captur trotz nur geringfügig größerer Abmessungen gegenüber dem Clio ein deutlich besseres Raumgefühl. Dank verschiebbarer Rücksitzbank können auch Fondpassagiere bequem sitzen. Vor allem aber stimmt – anders als beim R4 – die Qualität. Im AUTO BILD TÜV-Report schnurrt der Franzose Jahr für Jahr souverän ins vordere Drittel der Mängelzwerge, liefert kaum Anlass zur Kritik. oher Einstieg = hoher Einstiegspreis? Das muss doch nicht so sein. Zumindest nicht bei Renault , wo das kleine SUV Captur 2013 zu Kursen knapp oberhalb der 15.000-Euro-Marke startete. Damit erreichte der mobile Hochsitz satte 1,2 Millionen Fans, ehe er Ende 2020 von seinem Nachfolger in Rente geschickt wurde. Die Rezeptur ist simpel. Man nehme einen Clio IV , verpasse ihm ein Schlechtwegefahrwerk mit reichlich Bodenfreiheit, werfe eine vom Team um Chefdesigner Laurens van den Acker äußerst stimmig modellierte Karosserie darüber – fertig ist der Bestseller. Stimmt fast, aber nicht ganz.Wie schon beim seligenhaben die Franzosen die günstigen Preise nicht vorgeschoben, um an pfiffigen Details zu sparen.Dank verschiebbarer Rücksitzbank können auch Fondpassagiere bequem sitzen.. Im AUTO BILD TÜV-Report schnurrt der Franzose Jahr für Jahr souverän ins vordere Drittel der Mängelzwerge, liefert kaum Anlass zur Kritik.

Nachtfahrten werden zur spannenden Unternehmung

Düsteres Kapitel. Die Lichter funzeln schwach, besser wurde es erst mit dem Facelift 2017. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Renault und der Discount-Tochter frühzeitige Korrosion. Wobei echte Rostprobleme bislang unbekannt sind. Bei einzelnen Fahrzeugen entsteht der Gilb durch abgeschubberten Lack im Bereich der Heckklappe, frühe Modelle zeigen ersten Schnittkantenrost im Bereich des Unterbodens sowie im Motorraum. Dafür sind Technische Daten: Renault Captur TCe 90 Motor Dreizylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 898 ccm Leistung 66 kW (90 PS) bei 5000/min Drehmoment 140 Nm bei 2250/min Höchstgeschw. 171 km/h 0–100 km/h 13,1 s Tank/Kraftstoff 45 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4122/1778/1566 mm Kofferraumvolumen 377-1235 l Leergewicht/Zuladung 1181/482 kg Die zwei Rückrufe beschäftigten sich einmal mit Verschwefelungen in der Abgasreinigung beim 1.5 dCi mit 110 PS. Alle Kunden wurden angeschrieben, der Fehler beseitigt. Der andere galt Fahrzeugen, die wegen schlampig montierter Radhausverkleidungen zurückgerufen wurden. Das Plastik konnte die vorderen Bremsschläuche beschädigen. Updates beim Multimediasystem gehören heute markenübergreifend zum guten Ton. Mehr Ärger kann es mit dem Farbton, also der Lackierung, geben. Sie fällt, wie schon oft beiund der Discount-Tochter Dacia beobachtet, etwas zu sparsam aus, Lackabplatzer begünstigen. Bei einzelnen Fahrzeugen entsteht der Gilb durch abgeschubberten Lack im Bereich der Heckklappe, frühe Modelle zeigen ersten Schnittkantenrost im Bereich des Unterbodens sowie im Motorraum. Dafür sind Ölverlust sowie defekte Abgasanlagen überhaupt kein Thema. Nicht TÜV-relevant, aber trotzdem ein echter Nachteil ist die funzelige Beleuchtung , das Nachtfahrten zur spannenden Unternehmung macht. Mit dem Facelift 2017, erkennbar an den neuen LED-Tagfahrleuchten, besserte sich das Problem etwas. Feinschliff bekam auch das etwas grobe Armaturenbrett. Wertigere Kunststoffe sollen über die etwas nüchterne Kleinwagenbasis hinwegtäuschen.

An der Kasse rächt sich die Beliebtheit des Modells

Turbo sei Dank: Die Motoren leisten zwischen 90 und 150 PS und machen dem Captur ausreichend Druck unter der Haube. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Captur . Wer mehr Langstrecken auf dem Zettel hat, sollte zum 118 PS starken 1.2 TCE mit Vierzylinder und Sechsganggetriebe greifen, der deutlich mehr Dampf hat. Noch mal viel besser, aber erst seit Januar 2019 im Programm sind die Versionen mit dem 1,33-Liter-Vierzylinder. Der Motor, den Renault gemeinsam mit Captur fast schon sportliche 130 bis 150 PS. Die Diesel mit 90 und 110 PS überzeugen mit viel Durchzug und Spatzendurst von – je nach Fahrweise – unter fünf Litern. Zudem werden sie gebraucht günstiger als die Benziner gehandelt. Sie sollten aber schon die Euro-6-Norm erfüllen. An der Kasse rächt sich die Beliebtheit des Modells. Trotz kompakter Neupreise liegen Gebrauchte auch nach bald acht Jahren kaum unter 7000 Euro. Vergleichbare Clio notieren niedriger. Es ist wohl doch was dran am hohen Einstieg und den Preisen. Gebrauchtwagen-Test Renault Captur zur Galerie Kosten: Renault Captur TCe 90 Unterhalt Testverbrauch 6,1 l S/100 km CO2 145 g/km Inspektion 250-450 Euro Haftpflicht (18)* 372 Euro Teilkasko (17)* 87 Euro Vollkasko (17)* 331 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 28 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 751 Euro Anlasser 545 Euro Wasserpumpe 310 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 295 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 739 Euro Bremsscheiben und -klötze v. 433 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Auch die Motoren wachsen über sich hinaus. Unser gepflegter Testwagen von "Auto Meyer" in Lilienthal muss mit dem vom Twingo bekannten 0,9-Liter-Dreizylinder-Basismotörchen zurechtkommen. Keine große Last. Abgesehen von der hubraumbedingten Anfahrschwäche geht die kleine Fräse energisch und sparsam zu Werke, passt gut zum kleinen. Wer mehr Langstrecken auf dem Zettel hat, sollte zum 118 PS starken 1.2 TCE mit Vierzylinder und Sechsganggetriebe greifen, der deutlich mehr Dampf hat. Noch mal viel besser, aber erst seit Januar 2019 im Programm sind die Versionen mit dem 1,33-Liter-Vierzylinder. Der Motor, dengemeinsam mit Mercedes entwickelt hat, treibt auch die A-Klasse an und liefert imfast schon sportliche 130 bis 150 PS.von – je nach Fahrweise – unter fünf Litern. Zudem werden sie gebraucht günstiger als die Benziner gehandelt. Sie sollten aber schon die Euro-6-Norm erfüllen. An der Kasse rächt sich die Beliebtheit des Modells. Trotz kompakter Neupreise liegen Gebrauchte auch nach bald acht Jahren kaum unter 7000 Euro. Vergleichbare Clio notieren niedriger. Es ist wohl doch was dran am hohen Einstieg und den Preisen. (Mehr zum Renault Captur: alle Generationen, News und Videos)