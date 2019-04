Renault City K-ZE (2019): Test, Preis, PS, Innenraum

N och 2019 kommt mit dem Renault City K-ZE ein kleiner, voll elektrischer Einstiegsversion wird in China umgerechnet vermutlich unter 20.000 Euro kosten. Wann der Wagen in Europa zu haben ist, verraten die Franzosen auf der Auto Shanghai aber noch nicht. AUTO BILD ist den Renault K-ZE bereits gefahren! Die Stars in Shanghai 2019: Bilder zur Galerie och 2019 kommt mit demein kleiner, voll elektrischer Crossover in die fernöstlichen Autohäuser. Diewird in China umgerechnet vermutlich unterkosten. Wann der Wagen inzu haben ist, verraten die Franzosen auf deraber noch nicht.

Überraschend viel Platz

Der K-ZE ist billig, sieht aber nicht so aus – und fühlt sich auch nicht so an. Materialien sehen ordentlich aus, die Verarbeitung passt. Dazu kommt trotz der bescheidenen 3,74 Meter Länge überraschend viel Platz in beiden Reihen, so dass auch hinten zur Not mal ein Erwachsener sitzen kann – dem großen Radstand von 2,43 Metern sei Dank. Und der Kofferraum fasst mit 300 Litern mehr als beim ähnlich geschnittenen Twingo, weil hier halt kein Der K-ZE ist billig, sieht aber nicht so aus und fühlt sich auch nicht so an. Klar, die Türverkleidungen und das Cockpit sind aus Plastik und die Sitze nur mit Stoff bezogen. Doch wenn man die Türen zuwirft, hat man nicht den Eindruck, jetzt falle gleich das ganze Auto auseinander. Diesehen ordentlich aus, diepasst. Dazu kommt trotz der bescheidenen 3,74 Meter Längein beiden Reihen, so dass auch hinten zur Not mal ein Erwachsener sitzen kann – dem großen Radstand von 2,43 Metern sei Dank. Und derfasst mit 300 Litern mehr als beim ähnlich geschnittenen Twingo, weil hier halt kein Motor mehr im Heck steckt.

Auf Augenhöhe mit der Konkurrenz

Dank einer fast perfekt ausgeglichenen Gewichtsverteilung muss man vor Kurven keine Angst haben. vor Kurven keine Angst haben. Wunder darf man vom K-ZE allerdings trotzdem nicht erwarten – schließlich surrt er mit einem Motor von mageren 49 PS. Wenn man kräftig aufs Pedal tritt, beschleunigt er zwar in sieben Sekunden auf Tempo 60, aber jenseits des Ortschilds wird es zäh, und bei 105 km/h ist Schluss. Was dem K-ZE ebenfalls fehlt, das ist eine vernünftige Rekuperation. Weil die zu viel Geld kosten würde, rollt der Kleinwagen einfach aus, wenn man den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Wer richtig bremsen will, der muss eben auch die Bremse treten. Aber wer aus einem Verbrenner wechselt, kennt es ja nicht anders. Und die Reichweite genügt auch so, nach NEFZ liegt sie bei 271 Kilometern. Wenn man nicht schneller als 60 km/h fährt, sollten sogar 350 Kilometer drin sein. Das Laden ist beim Renault City K-ZE auf zwei Arten möglich: an einer normalen Haushaltssteckdose oder an einer Schnellladebetrieb lässt sich die Batterie in nur 50 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität bringen. Im langsamen Lademodus dauert es vier Stunden, bis der Akku voll ist. Neue Renault, Dacia und Alpine (2019, 2020, 2021) zur Galerie Bei der ersten Fahrt auf der Teststrecke rund um das Werk im chinesischen Wuhan stellt sich heraus: Der K-ZE fährt sich vergleichsweise gut. Ein elektrischer VW Up oder der Smart EQ fahren jedenfalls kaum besser. Dank einer fast perfekt ausgeglichenen Gewichtsverteilung muss man. Wunder darf man vom K-ZE allerdings trotzdem nicht erwarten – schließlich surrt er mit einem Motor von mageren. Wenn man kräftig aufs Pedal tritt,er zwaraber jenseits des Ortschilds wird es zäh, und bei 105 km/h ist Schluss. Was dem K-ZE ebenfalls fehlt, das ist eine vernünftige Rekuperation. Weil die zu viel Geld kosten würde, rollt der Kleinwagen einfach aus, wenn man den Fuß vom Fahrpedal nimmt. Wer richtig bremsen will, der muss eben auch die Bremse treten. Aber wer aus einem Verbrenner wechselt, kennt es ja nicht anders. Und diegenügt auch so, nach NEFZ liegt sie bei 271 Kilometern. Wenn man nicht schneller als 60 km/h fährt, sollten sogar 350 Kilometer drin sein. Das Laden ist beim Renault City K-ZE auf zwei Arten möglich: an einer normalen Haushaltssteckdose oder an einer Ladestation . Imlässt sich die Batterie in nur 50 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität bringen. Im langsamen Lademodus dauert es vier Stunden, bis der Akku voll ist.

Digitales Cockpit und immer online