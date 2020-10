Mit 4,49 Metern ist der Renault Kadjar sieben Zentimeter länger als sein Plattformbruder Nissan Qashqai.

Zur Einführung botden großen Bruder des Captur mit einem 1,2-Liter-Benziner mit 130 PS plus zwei verschiedenen Dieselmotorisierungen an. Für fast alle Antriebe standen eine Sechsgang-Handschaltung oder eine Siebengang-Doppelkupplung zur Wahl. Speziell durch seinen günstigen Basispreis (aktuell ab 23.834 Euro) konnte sich dervon Anfang an etablieren. Die Verkaufszahlen sind seit 2016 stabil, wobei 2019 mit fast 15.000 verkauften Exemplaren in Deutschland das erfolgreichste Jahr für denwar.