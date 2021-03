Mitte 2019 hat Renault den neuen Zoe präsentiert, wobei man eher von einem gründlichen Facelift sprechen kann. Optisch hat sich wenig getan, doch im Innenraum haben die Franzosen dem Zoe ein neues Cockpit und mehr Features spendiert.

Obendrauf kommen einmalig die, die deutschlandweite Lieferung des kleinen Elektroautos ist bereits mit drin. Dieangegeben, was für die Innenstadt durchaus reichen sollte. Wer mehr fährt, der kann die Kilometer in 5000er-Schritten auf bis zu 25.000 km jährlich anheben, landet dann aber auch bei einer monatlichen Rate von 120,12 Euro netto. Beim angebotenen Zoe handelt es sich um die gehobene Ausstattungslinie Experience. Der Elektromotor leistet 80 kW (109 PS), was laut Renault für eine Reichweite von 395 Kilometern reichen soll. Im AUTO BILD-Einzeltest konnte der stärkere Zoe R135 , für den ebenfalls eine Reichweite von 395 Kilometern angegeben wird, bei niedrigen Außentemperaturen immerhin alltagstaugliche 240 Kilometer erreichen.