Euro NCAP strafte den aktuellen Zoe dafür ab, dass ihm beim Facelift die in den Sitz inte­grierten Seitenairbags gestrichen wurden, Brustairbags müssen reichen. Auch änderte die Prüforganisation 2020 die Testprozedur, bewertet seitdem die Assistenzkompetenz . Im Klartext: Assistenten zur Unfallvermeidung ­erhöhen die Punktzahl, ihr Fehlen in der Basisversion des Autos führt zur Abwertung. Beides zog den Zoe nach unten. Einerseits verständlich: Die Testorganisation trägt dem Umstand Rechnung, dass Autos immer klüger sein können. Branchenweit statten die Hersteller ihre Fahrzeuge mit immer mehr Assistenten aus. Immer ausgefeiltere Sensoren überwachen die Fahrt. Die Fähigkeit der Autos, Unfälle zu vermeiden, hat sich weiterentwickelt. So erhöhen maximal ausgestattete, teure Autos das Sicherheitsniveau insgesamt. Nun blieb der Zoe in der Basis bezahlbar. Man kann ihn mit weiteren Assistenten ordern, muss es aber nicht. Wer nun ein günstiges Auto ohne die maximal verfügbare Sicherheitsausstattung ordert, bekommt von Euro NCAP die Quittung. Doch: Sollte man nicht dem Käufer die Entscheidung über Sicherheitstechnik überlassen?

Das hört sich an wie eine müde Entschuldigung für das Null-Sterne-Mobil, immerhin das drittbeliebteste E-Auto in Europa. Ist es aber nicht. Denn ich finde, man muss Sicherheit immer im Bezug zum Kaufpreis sehen. Denn der Kunde wird meiner Ansicht nach ein Stück weit entmündigt, wenn er nur fertig konfigurierte Fahrzeuge bekommt. Nun trägt der günstige Zoe zur Elektrifizierung der Autoflotte in Deutschland bei. Dass der Wagen im achten Produktionsjahr nicht mit dem neuen BMW iX für 100.000 Euro mithält? Geschenkt. Was mir zu denken gibt: Der Fiat 500e hat in der gleichen Testrunde vier Sterne ergattert. Grund zum Nachdenken, auch in Paris , wie man hört. So plant Renault bereits um. Der in der Basis fehlende Notbremsassistent gehört ab Frühjahr 2022 beim Zoe zur Serienausstattung. Damit kämen dann auch die Sterne zurück …