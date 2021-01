S

Renault Zoe

eit Juni 2020 können Privatkunden beim Kauf eines neuen Renault Zoe . 6100 Euro zahlt der Bund über die erhöhte Elektro-Kaufprämie (samt AVAS-Förderung für ein akustisches Warnsystem), den Rest stockt Renault auf. Der so aufgedrückte(inklusive Batterie und vorübergehender Mehrwertsteuersenkung) war wohl ein entscheidender Grund, warum sich die Absatzzahl des kompakten Franzosen im vergangenen Jahr auf 30.400 verdreifachte und der Zoe erneut zumavancierte.Jetzt legt Renault für-Interessenten noch einen drauf und beteiligt sich bis Ende Februar 2021 (solange der Vorrat reicht) an den Kosten für eine. Dabei handelt es sich um eine Schneider EVlink G4 Smart im Wert von 1273,30 Euro. Allerdings rechnen die Franzosen die 900 Euro Zuschuss vom Staat ab, sodass für den Käufer einbleibt. Die Kosten für den Anschluss in Höhe von mehreren Hundert Euro muss der Kunde zudem selbst tragen ( alle Infos über Wallboxen für zu Hause ). Das Angebot gilt nur bei, was allerdings einen Großteil der-Kunden betrifft. Auch Hyundai hatte zuvor ein Wallbox-Komplettpaket für seine Elektromodelle Kona und Ioniq ins Programm aufgenommen, allerdings ohne Preisnachlass.Dengibt esmit zwei Motorvarianten: einmit 80 kW () und 225 Nm Drehmoment sowie derim Topmodell mit(136 PS) und 245 Nm. Beide Varianten nutzen den gleichen. Dank Gleichstrom-Lademöglichkeit lässt sich der kleine Franzose mit bis zu 50 kW über einen CCS-Stecker (Combined Charging System) aufladen. Eine Batteriemiete ist beim Facelift nicht mehr möglich.