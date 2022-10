Den Innenraum hat Sbarro unangetastet gelassen. Graues Montana-Leder trifft auf Holz-Applikationen und eine umfangreiche Ausstattung. Der XX5 hat so ziemlich alles an Bord, was 2002 lieferbar war. Neben elektrisch einstellbaren Vordersitzen (mit Memory für den Fahrer) sind ein Glasschiebedach, Einparkhilfe, Professional Navi , Sitzheizung, Klimaautomatik, Sonnenschutzrollos, 19-Zoll-Felgen und mehr an Bord. Angetrieben wird der XX5 vom 4,4-Liter-V8 (M62) mit 286 PS.