Rund 14.000 Roller sind in Köln unterwegs. Am Wochenende geht es rasant zu, Touristen und Partymacher überschätzen sich und ihren Roller und landen schlimmstenfalls mit schweren Verletzungen in der Notaufnahme. "Wir sehen vielfach Schädel-Hirn-Traumata und Mittelgesichtsverletzungen", erklärt Dr. Emmanouil Skouras, Chefarzt der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstel­lungschirurgie des St. Franziskus-Hospitals in Köln-Ehrenfeld, "und auch die oberen Extremitäten sind relativ häufig betroffen".

Medizinische Fallzahlen nicht flächendeckend verfügbar



Wien: Jede sechste Verletzung lebensbedrohlich



Die wohl um­fangreichste Studie haben drei große Traumazentren in Wien erstellt. Dort wurden 175 Verletzte behandelt: 71 mit schweren Verletzungen am Kopf und den oberen Extremitäten, davon 30 mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen.

E-Roller-Nutzer meist Männer zwischen 20 und 40



Seit 2020 registriert das Statistische Bundesamt die amtlich gemeldeten Unfälle – die Zahlen gehen steil nach oben. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn viele Unfälle tau­chen in der Statistik nicht auf. Eine Nachverfolgung bei Notaufnahmepatienten ergab: Drei Viertel der Fälle waren nicht polizeilich erfasst. "Insgesamt dürfte die Dunkelziffer – besonders bei Alleinunfällen – riesig sein", vermutet Marco Schä­ler, Leiter der Fachkommission Verkehr der Deutschen Polizeige­werkschaft (DPolG). Schätzungen gehen von mindestens doppelt so hohen Unfallzahlen aus.

In Köln droht ein Nachtfahrverbot für E-Scooter



Weil die E-Roller am Wochenende alkoholisiert in Vergnügungsvierteln missbraucht werden, denkt Köln jetzt über ein Nachtfahrverbot nach. So wie es schon in Kopenhagen oder Oslo gilt. Denn in den ersten acht Monaten dieses Jahres zählte die Kölner Polizei 245 Scooter-Unfälle, 74 Fahrer waren betrun­ken. Schon ab 0,21 Promille ver­schlechtert sich die Fahrleistung um bis zu 40 Prozent, wie Unfall­mediziner feststellen.