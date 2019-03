Skoda Ocatvia Dynamic+ Paket (2019)

Für den Octavia bietet Skoda ein neues Ausstattungspaket an: das "Dynamic+ Paket". Damit soll der normale Octavia zumindest optisch sportlicher werden.

E in bisschen mehr Sportlichkeit für den Octavia. Das verspricht Skoda mit dem neuen Dynamic+ Ausstattungspaket. Optisch lehnt sich der Octavia damit an die RS-Modelle an: Außen gibt es schwarze Karosserieakzente für die Kühlergrilleinfassung und die Spiegelkappen.