Typisch Superb: ein sehr ordentlich verarbeitetes Raumschiff mit besten Komfort-Manieren. Die Sitze stützen hervorragend, im Fond steht schon unanständig viel Knieraum zur Verfügung, der Kofferraum schluckt Urlaubsgepäck und Umzugsgut gleichermaßen. Außerdem passt der tolle Federungskomfort – ohne zu schaukelig zu werden – hervorragend zum langen Gleiter. Das Cockpit mit digitalen Uhren lässt sich sauber erfassen.

Hängt gut am Gas: Dass der große Kombi nur einen 1,4-Liter unter der Haube hat, kann der Elektromotor sehr gut kaschieren.

Motor

Verkehr

Das soll einsein? So viel Auto kreuzt mit so wenigso gelassen über die Landstraßen? Wir sind beeindruckt. Mitdesund Elektrodruck einerim Verbund lässt sich derunerwartet mühelos durch denbugsieren. Die Unterstützung "wirkt" vor allem beim leichten Beschleunigen.nimmt der große Kombi dann Fahrt auf, hängt – ganz anders als sonstige hubraumschwache Verwandte – direkt und wach am Gas. Allerdings: Das Ganze klappt nur reibungs- und ansatzlos, solange ausreichend Saft im mitrecht kleinen Akku steckt