Die Elektrobrüder Toyota bZ4X und Subaru Solterra sind nahezu baugleich, aber nur beim Subaru ist der Allrad Serie. Ein Elektro-SUV mit Schlechtwege-Anspruch – schon einmalig in dieser Klasse. Serie ist auch eine Wärmepumpe, die Heizung greift also nicht direkt auf die kostbare Akkuladung zurück.

Leider wird das weit vorn platzierte Cockpit mit Tacho und (schlecht ablesbarer) Reichweitenanzeige nur dann nicht vom Lenkrad verdeckt, wenn der Fahrer hoch sitzt und das Lenkrad weit nach unten rückt. Langbeinige werden so selten glücklich. Das bisher nur angekündigte, oben wie unten abgeflachte Steer-by-Wire-Steuer im Flugzeugstil wäre eine Verbesserung.

Im Fond finden zwar auch Großgewachsene reichlich Kopffreiheit, aber um den Preis einer zu tiefen Sitzfläche – ein Kollege fühlte sich an Elternabende im Kindergarten erinnert. Zudem lassen sich die Füße kaum unter die Vordersitze schieben.

Der Subaru rollt mit eher schmalen und hochflankigen Reifen an und signalisiert mit großen unlackierten Flächen: Ich bin ein Kerl für die robusteren Einsätze! Ein Versprechen, das er auf losem Untergrund einlöst. 21 Zentimeter Bodenfreiheit sind klar nicht auf Defender-Niveau, aber schon über dem Elektro-SUV-Durchschnitt.

Subaru-typische X-Mode-Taste

Das erinnert an die All-Terrain Progress Control bei Land Rover , nur simpler gestrickt und abzüglich der kamerabasierten Oberflächenerkennung, die selbst das Tempo anpasst. Aber auch das Subaru-System lässt im Gelände die ahnungslosesten Fahrer brillieren.

Der Laderaum fasst in der Normalstellung 441 Liter. Zum Maximalvolumen existiert keine Werksangabe. Wir haben ihn überschlägig ausgelitert und kommen auf rund 1600 Liter – das schräge Heck (ohne Wischer !) fordert seinen Tribut. Aufgeladen haben wir ihn bei eisigen drei Grad, bei denen er mit maximal 100 statt der angegebenen 150 kW Strom zieht.

Erst bei geringem Ladestand bietet das Navi automatisch eine Routenführung zur nächsten Ladesäule an.

Waren 80 Prozent Akkustand erreicht, fiel die Ladeleistung ins Bodenlose. Der Strom tröpfelte nur noch mit knapp 7 kW hinein. Die letzten 20 Prozent bis zur vollständigen Ladung dauern so ewig.

Wenig fortschrittlichen Ladezeiten

An der Wallbox begeistert uns der Stromer auch nicht wirklich. Dort lädt er mit 6,6 kW, denn er hat nur einen einphasigen Bordlader. Während der Toyota-Technikspender der deutschen Toyota-Pressestelle zufolge schon im Frühjahr mit einem weit schnelleren dreiphasigen Bordlader kommen soll, erwartet Subaru Deutschland den Solterra erst im Herbst mit diesem Bordlader.

Neben den wenig fortschrittlichen Ladezeiten nervt auch viel Bevormundung: So meldet die Müdigkeitserkennung oft aus nichtigem Anlass: "Unaufmerksamkeit des Fahrers festgestellt". Klar, wenn der bei Kälte so lange an der Ladesäule herumlungert.