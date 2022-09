Wer elektrisch unterwegs sein möchte, aber Fahrspaß und hohe Reichweite nicht missen will, der liegt beim Tesla Model 3 richtig. In der Modellausführung "Long Range" schafft das Model 3 nach WLTP 602 Kilometer. Dabei ist das Elektroauto über 366 kW (498 PS) stark und erreicht 100 km/h aus dem Stand in 4,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Der Tesla Model 3 ist also ein elektrischer Allrounder – den Geschäftskunden aktuell zu attraktiven Konditionen leasen können!