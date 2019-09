Tesla Model S der Polizei: leere Batterie auf Verfolgungsjagd

D

umm gelaufen: Einem Tesla Model S 85 in Diensten der Fremont Police in Kalifornien (USA) ist ausgerechnet bei der Verbrecherjagd der Strom ausgegangen. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN hatte Officer Jesse Hartman am Steuer gerade die Verfolgung eines fliehenden Fahrzeugs aufgenommen, als er realisierte, dass die verbliebene Reichweite des Elektroautos auf sechs Meilen (ca. zehn Kilometer) geschrumpft war. Zwar kamen ihm Kollegen mit Verbrennermotor von der California State Highway Patrol zu Hilfe, doch auch sie mussten den Gejagten schließlich ziehen lassen, als der Einsatz wegen der hohen Geschwindigkeit zu gefährlich wurde.