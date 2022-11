In den vergangenen Jahren wurde die Konkurrenz, egal ob Hybride oder Elektroautos , jedoch immer größer. Das hatte zur Folge, dass Toyota den Prius Hybrid in Deutschland schon seit Sommer 2020 nicht mehr anbot und auch den Prius Plug-in-Hybrid im Sommer 2022 aus dem Programm strich. Jetzt will Toyota mit der fünften Generation wieder angreifen.