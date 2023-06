Neuer Prius kostet über 45.000 Euro

1997 kam in Japan der erste Toyota Prius auf den Markt – und wurde in vier Generationen weltweit über 20 Millionen Mal verkauft. 25 Jahre später zeigt Toyota die fünfte Generation des Hybrid-Urvaters. Die wird in Deutschland ab Sommer 2023 zu haben sein – und kommt nur noch als Plug-in-Hybrid!

● Fünfte Generation des Prius ● In Deutschland nur noch als Plug-in-Hybrid ● Zweiliter-Benziner plus Elektromotor ● 223 PS Systemleistung ● Basiert auf der GA-C Plattform ● Marktstart Deutschland im Sommer 2023 • Basispreis ab 45.290 Euro

In den vergangenen Jahren wurde die Konkurrenz, egal ob Hybrid- oder Elektroautos , jedoch immer größer. Das hatte zur Folge, dass Toyota den Prius Hybrid in Deutschland schon seit Sommer 2020 nicht mehr anbot und auch den Prius Plug-in-Hybrid im Sommer 2022 aus dem Programm strich. Jetzt will Toyota mit der fünften Generation wieder angreifen.

Mit 1,42 Metern ist der neue Prius ganze fünf Zentimeter flacher als der Vorgänger, was ihn sportlicher dastehen lässt. In der Länge sind es 4,6 Zentimeter weniger als bisher (jetzt 4,60 Meter), was aber wegen des um fünf Zentimeter gewachsenen Radstands (jetzt 2,75 Meter) gar nicht so stark auffällt.